Sivas'ta hafif ticari aracın çarptığı yaya, öldü

Kaza, saat 18.00 sıralarında D-200 kara yolu Şeyhler Mahallesi'nde meydana geldi. TIR şoförü Celal Elevren, aracını yolun sağına park edip, bakkaldan su almaya gitti. Suyu aldıktan sonra aracına dönmek için yolun karşısın geçmek isteyen Elveren'e, Osman D. yönetimindeki 34 CTV 545 plakalı hafif ticari araç çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Elevren'in hayatını kaybettiği belirlendi. Elevren'in cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından Koyulhisar Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Hafif ticari aracın sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.