Sivas'ta bu kütüphanenin koruması bankaları aratmıyor: Aynı anda tek kişi içeri giremiyor!

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Türkiye'nin en önemli kültürel miraslarından biri olan Sivas'taki Ziyabey Yazma Eser Kütüphanesi, sadece ülke sınırları içinde değil, dünyada de eşi benzeri bulunmayan nadir el yazma eserlerine ev sahipliği yapıyor. Kütüphanede bulunan paha biçilemez eserler, özel güvenlik önlemleriyle 7 gün 24 saat korunuyor.

Bankaları aratmayan bir güvenlik sistemiyle donatılan kütüphanede, mesai saatleri dışında devreye giren hareket sensörleri, en ufak hareketi algılayarak anlaşmalı güvenlik firmasına sinyal gönderiyor. El yazma kitapların bulunduğu özel alanlara ise parmak izi tanımlaması olmadan giriş yapılamıyor. Kitapların zamana yenik düşmemesi için de önlemler alınan kütüphanede böcek tuzakları da bulunuyor. Üst seviyede güvenlik önlemi alındığını ifade eden kütüphane müdürü Mehmet Akif Özaydın, "Müdür, memur ve depo sorumlusu da olsa aynı anda tek kişi asla giremiyor" dedi.







"AYNI ANDA TEK KİŞİ İÇERİ GİREMİYOR"

Ziyabey Yazma Eser Kütüphanesi Müdürü Mehmet Akif Özaydın, "Kitaplarımızın güvenlik açısından korunması gerekiyor. Bundan ötürü Yazma Eser Kütüphanemiz 7/24 vardiyalı çalışan güvenlik görevlileriyle korunmaktadır. Kütüphane, 24 saat boyunca güvenlik kameralarıyla görünmeyen açıları dahi çekecek şekilde izlenmektedir. Kitaplarımızın bulunduğu depo alanları dediğimiz bölümlere parmak izi ve şifre ile girebiliyoruz. Müdür, memur ve depo sorumlusu da olsa aynı anda tek kişi asla giremiyor. Giriş-çıkış ise, girme sebebi ve zamanı olacak şekilde defterlere kaydediliyor" diye konuştu.







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EL YAZMA ESERLER ASELSAN TEKNOLOJİSİ İLE KORUNUYOR

Kütüphanenin ASELSAN ile ortak güvenlik çalışması yürüttüğünü ifade eden Özaydın, "Aynı zamanda ASELSAN firması ile de anlaşmamız var. Binamızın her bölümünde güvenlik sebebiyle hareket sensörleri bulunuyor. Hareket sensörleri mesai bitiminden sonra devreye giriyor ve en ufak harekette doğrudan ASELSAN şirketine bir sinyal gönderiyor. ASELSAN şirketi bize dönüş sağlayıp ulaşamadığı takdirde olumsuz bir durum olduğu kanaatine varırsa, güvenlik güçleriyle iletişime geçip kütüphaneye polis yönlendiriyor. Kitaplarımız maddi ve manevi paha biçilemez kitaplar, bunları korumak bizim görevimizdir" dedi.





Kütüphane güvenliğinin yanı sıra kitapların zamana karşı direnişi için de önlemler aldıklarını ifade eden Özaydın, "Eserlerin korunması için birtakım tedbirler almak durumundayız. Kitaplarımızın sürekli olarak belirli aralıklarda havalandırmasını yapıp, tozlarını alıyoruz. Böcekler kitapların en büyük düşmanları. Böcekler için böcek tuzağı dediğimiz tuzakla önlem alıyoruz. Isı ve nem oranını dengelememiz gerekiyor. Bunun için istatistikler tutuyoruz" şeklinde konuştu.