Sivas'ta aktarların yeni gözdesi: Vatandaşlar yeni keşfetti, kapış kapış gidiyor!

Sivasekspres.com'dan Sultan Özkaraman'ın haberine göre, Sivas’ta uzun yıllardır aktarlık yapan Bahattin Konak, bromelain şurubunun son dönemin en çok satılan ürünü haline geldiğini belirterek, “Bu şurup özellikle bağışıklık sistemini güçlendirmesi, vücutta biriken ödemin atılmasına yardımcı olması ve sindirim sistemine destek sağlamasıyla öne çıkıyor. Doğal olması da tercih edilmesindeki en büyük etken. İnsanlar artık ilaç yerine bitkisel ve sağlıklı çözümlere yöneliyor” ifadelerini kullandı.

Konak, ürünün özellikle hastalıklara karşı korunmak isteyen vatandaşlar tarafından tercih edildiğini belirterek, “Soğuk algınlığı, boğaz ağrısı, kronik yorgunluk gibi şikâyetlerle gelen birçok müşterimize önerdiğimizde, olumlu geri dönüşler alıyoruz. Şurubun içinde bromelain enziminin yanı sıra, antioksidan yönünden zengin doğal bileşenler bulunuyor. Vücuttaki iltihapların giderilmesinde, kas ağrılarının hafifletilmesinde ve genel olarak bağışıklığın güçlendirilmesinde etkili olduğu biliniyor” dedi.

Günde bir tatlı kaşığı kadar alınması tavsiye edilen bu doğal şurup, genellikle sabahları aç karnına ya da yemeklerden sonra tüketiliyor. Şurubun suya karıştırılarak da tüketilebileceğini belirten Konak, “Herhangi bir sağlık sorunu olan vatandaşlarımızın öncesinde bir uzmana danışmalarını öneriyoruz. Ancak sağlıklı bireyler için günlük kullanımda oldukça faydalı sonuçlar alındığını gözlemliyoruz” diye konuştu.