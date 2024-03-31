Sivas yerel seçim sonuçları 2024: Sivas belediyesi hangi parti? 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde Sivas'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?
31 Mart 2024 yerel seçimleri bugün yapıldı. Mahalli İdareler seçimleri için milyonlarca seçmen oy kullanmak için sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarını bitirdiği saat 21:00'dan itibaren sonuçlar aktarılmaya başlandı. Sonuçları en çok merak edilen illerin başında Sivas geldi. Sivas yerel seçim sonuçları 31 Mart 2024 Pazar akşamı belli olmaya başladı. Sivas Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının aldıkları oy oranları merak edildi. Sivas'de yaşayan ve oy kullanan vatandaşar hangi adayın önde olduğunu haberimizden öğreniyor. İşte 31 Mart 2024 Sivas yerel seçim sonuçları ve adayların aldıkları oy oranları...
Sivas yerel seçim sonuçları aktarılmaya başlandı. Seçmenlerin sandık başına giderek oy kullandığı Sivas'de adayların aldıkları oy oranları da netleşmeye başladı. Sivas büyükşehir belediye başkanlığı ve Sivas ilçe seçim sonuçları için oy verme işlemi bittikten sonra sayıma geçildi. YSK'nın seçim yasaklarını bitirmesiyle birlikte Sivasli vatandaşlar adayları için ekran başına geçti. Peki Sivas'de kim önde? 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Sivas'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?
Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarını kaldırdığı saat 21:00'dan itibaren canlı yayında ekrana gelecek Sivas 2024 yerel seçim sonuçları,gazetavatan seçim sayfasından takip edilebilecek. CHP, AK Parti, İYİ Parti, DEM Parti gibi partilerin belediye başkan adaylarının aldıkları oy oranları da canlı olarak ekranda olacak.
SİVAS HANGİ ADAY KAÇ OY ALDI?
Sivas'de hangi aday yüzde kaç oy aldı sorusu da anbean sayfamızda olacak. Sivasli vatandaşlar, 2024 Sivas seçim sonuçlarını BURADAN takip edebiliyor. İç Anadolu Bölgesi'nin önemli illerinden olan ve uzun yıllardır AK Parti yönetiminde olan Sivas 2024 seçim sonuçlarında hangi partiye geçti? Cevabı 31 Mart akşamı belli olacak.
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2019 Türkiye yerel seçimlerinde Sivas Belediye Başkanlığını 93.284 alınan oy ve %49.35 oy oranı ile AK Parti adayı Hilmi Bilgin kazanmıştır.
SİVAS BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
Adem Uzun
Bahadır Başer
Fatih Kalkan
Hilmi Bilgin
Hüseyin Özlem
İlhami Özen
Kerem Okyay
Mehmet Baki Arslanargun
Mehmet Ceran
Merve Yıldız Yaray
Metin Çeken
Mustafa Yılmaz
Necati Kılınç
Zeki Kılıç
Zeki Haral
Yunus Kaya
Umut Üredi
Tacettin Kepenek
Serdar İnce
Semiha Şahin
Reha KarsAbdullah Kısacık
Anıl Çınar
Aytekin Şenlikoğlu
Bedrettin Özdemir
Efe Ahmet Aslan
Esra Bektaş
Feride Kızgit
Fuat Köse
Hacı Osman Uçar
Harun Cici
İbrahim Ünye
İnan Ünsal Unat
Korel Karadağ
Mesut Aydın
Nihat Güldemir
Nüsrettin Çetin
Suat Öndaş
Semih Nefes
Rüstem Derya Erzincan
Rıdvan Ceylan
Sivas'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?
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DOĞRU OY NASIL KULLANILIR?
Yerel seçimler, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirecek. Vatandaşlar, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel idareleri belirlemek için sandık başına gidecek. YSK tarafından oy verme işlemiyle ilgili paylaşılan bilgiler şu şekilde;
T.C. Kimlik Numaralı; T.C. Kimlik Kartı, nüfus cüzdanı, pasaport, geçici kimlik belgesi, sürücü belgesi, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli belge kesinlikle unutulmamalı.
Sandık kurulu görevlilerine kimliğinizi ve varsa seçmen bilgi kağıdınızı gösteriniz.