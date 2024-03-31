Sivas yerel seçim sonuçları 2024: Sivas belediyesi hangi parti? 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde Sivas'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?

Sivas yerel seçim sonuçları aktarılmaya başlandı. Seçmenlerin sandık başına giderek oy kullandığı Sivas'de adayların aldıkları oy oranları da netleşmeye başladı. Sivas büyükşehir belediye başkanlığı ve Sivas ilçe seçim sonuçları için oy verme işlemi bittikten sonra sayıma geçildi. YSK'nın seçim yasaklarını bitirmesiyle birlikte Sivasli vatandaşlar adayları için ekran başına geçti. Peki Sivas'de kim önde? 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Sivas'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?

Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarını kaldırdığı saat 21:00'dan itibaren canlı yayında ekrana gelecek Sivas 2024 yerel seçim sonuçları,gazetavatan seçim sayfasından takip edilebilecek. CHP, AK Parti, İYİ Parti, DEM Parti gibi partilerin belediye başkan adaylarının aldıkları oy oranları da canlı olarak ekranda olacak.

SİVAS HANGİ ADAY KAÇ OY ALDI?

Sivas'de hangi aday yüzde kaç oy aldı sorusu da anbean sayfamızda olacak. Sivasli vatandaşlar, 2024 Sivas seçim sonuçlarını BURADAN takip edebiliyor. İç Anadolu Bölgesi'nin önemli illerinden olan ve uzun yıllardır AK Parti yönetiminde olan Sivas 2024 seçim sonuçlarında hangi partiye geçti? Cevabı 31 Mart akşamı belli olacak.

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2019 Türkiye yerel seçimlerinde Sivas Belediye Başkanlığını 93.284 alınan oy ve %49.35 oy oranı ile AK Parti adayı Hilmi Bilgin kazanmıştır.

SİVAS BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Adem Uzun

Bahadır Başer

Fatih Kalkan

Hilmi Bilgin

Hüseyin Özlem

İlhami Özen

Kerem Okyay

Mehmet Baki Arslanargun

Mehmet Ceran

Merve Yıldız Yaray

Metin Çeken

Mustafa Yılmaz

Necati Kılınç

Zeki Kılıç

Zeki Haral

Yunus Kaya

Umut Üredi

Tacettin Kepenek

Serdar İnce

Semiha Şahin

Reha KarsAbdullah Kısacık

Anıl Çınar

Aytekin Şenlikoğlu

Bedrettin Özdemir

Efe Ahmet Aslan

Esra Bektaş

Feride Kızgit

Fuat Köse

Hacı Osman Uçar

Harun Cici

İbrahim Ünye

İnan Ünsal Unat

Korel Karadağ

Mesut Aydın

Nihat Güldemir

Nüsrettin Çetin

Suat Öndaş

Semih Nefes

Rüstem Derya Erzincan

Rıdvan Ceylan

Sivas'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?

Sivas'de 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarına göre adayların aldıkları oy oranları için TIKLAYINIZ

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DOĞRU OY NASIL KULLANILIR?

Yerel seçimler, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirecek. Vatandaşlar, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel idareleri belirlemek için sandık başına gidecek. YSK tarafından oy verme işlemiyle ilgili paylaşılan bilgiler şu şekilde;

T.C. Kimlik Numaralı; T.C. Kimlik Kartı, nüfus cüzdanı, pasaport, geçici kimlik belgesi, sürücü belgesi, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli belge kesinlikle unutulmamalı.

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Sandık kurulu görevlilerine kimliğinizi ve varsa seçmen bilgi kağıdınızı gösteriniz.