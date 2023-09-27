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Site içinde dehşeti yaşadı! Saldırı anları saniye saniye kaydedildi...

Antalya’nın Alanya ilçesinde kiracı, site içerisinde güneş gözlüklü ve şapkalı bir kişi tarafından ayağından tabancayla vuruldu. Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

27.09.2023 - 17:36 | | ANTALYA (İHA)
Site içinde dehşeti yaşadı! Saldırı anları saniye saniye kaydedildi...

Olay, Alanya Kestel Mahallesi Kestel Sun Sitesi içerisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Zafer Kipman'ın sağ ayağından vurularak acı içerisinde yardım istediğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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İhbarın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekibi tarafından gerçekleştirilen Kipman, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Site içinde dehşeti yaşadı Saldırı anları saniye saniye kaydedildi...

Olay anı kamerada

İzleyenleri şoke eden olay anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Zafer Kipman adlı vatandaşın koşarak bir aracın arkasına sakladı. Ardından ise geri çıkması ve elinde silahlı kişi ile karşılaşması bir oldu.

Site içinde dehşeti yaşadı Saldırı anları saniye saniye kaydedildi...

Şapkalı ve güneş gözlüklü olduğu görülen şahıs tabanca ile Kipman’ın ayağına doğru ateş etti. Ardından ise kaçtı. Kipman'ın tedavisinin ardından ifadesi için Alanya Jandarma Komutanlığı'na götürüldüğü öğrenildi.

Site içinde dehşeti yaşadı Saldırı anları saniye saniye kaydedildi...

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