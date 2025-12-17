Şişli'de otomobil kaldırıma çıktı yayalara çarptı: 2 ölü 6 yaralı

Haberin Devamı

Kaza, saat 15.45 sıralarında Halide Edip Adıvar Mahallesi Darulaceze Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, E.Y. idaresindeki 34 TT 2213 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ters yöne girdi. Ters yönde ilerleyen otomobil önce seyir halindeki motosikletli kuryeye, ardından kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen 8 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol tamamen trafiğe kapandı. Olaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan N.K.C. (56) ile H.D.E. (34) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan kazada yaralanan E.Y.(64), A.P.(30), U.B.(39), E.B.(62), Z.D.(76) ile H.H.A.(24)'nın tedavisi sürüyor.

'HIZLA ÇARPTI'

Kaza anında olay yerinde bulunan Nermin Fedakar, "Biz durakta bekliyorduk, ilk önce gri bir arabaydı sanırsam, inanılmaz, korkunç bir hızla çarptı. Sanırım motorluya kızdı. Motorlunun yan tarafını biçti, ondan sonra refüje çarpıp havaya taşları uçurdu. Korkunç bir patlama oldu. İnsanlar havadaydı yani, 6 kişi kesin vardı. Çok sayıda yaralı vardı. Motosikletliye kızdı, motorlunun arkasından yanından geldi aynasına vurdu. Motorlu ne olduğunu şaşırdı zaten. Ondan sonra refüje girdi, şok olduk" şeklinde konuştu.

'MOTORCU SOLDA OLSA ONU DA EZECEKTİ'

Salih Taş ise, "Gaza mı bastı anlayamadık, orada bir tane motorluya çarptı zaten. Motorcu biraz daha solda olsa büyük ihtimalle onu da ezecekti. Ondan sonra ters yönden geldi, taşları uçurdu. Burada 3 tane teyze vardı, bir tane genç kadın vardı, bilmiyorum onun durumu çok kritikti. 1 kişi ağaçların arasına uçmuştu, onun da bilinci kapalıydı. 1 tane de orada kafası taşa vurulan vardı, onun da bilinci yerinde değildi. 7 Kişi vardı rahat" ifadelerini kullandı.