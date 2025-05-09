Sırrı Süreyya Önder'in yakınları, Adıyaman'da taziyeleri kabul ediyor

Karapınar Mahallesi'ndeki Merinos Taziye Evi'nde, Önder'in yakınları başsağlığı dileklerini kabul etti.

Taziye evine gelen Önder'in annesi Zeliha Önder, girişte oğlunun olduğu fotoğraf önünde ağıt yaktı.

Ziyarete, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Dilan Kunt Ayan ve Ferit Şenyaşar ile partinin Adıyaman teşkilat üyeleri ve Önder'in yakınları katıldı.