GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemSırrı Süreyya Önder'in yakınları, Adıyaman'da taziyeleri kabul ediyor
HaberlerGündem Haberleri Sırrı Süreyya Önder'in yakınları, Adıyaman'da taziyeleri kabul ediyor

Sırrı Süreyya Önder'in yakınları, Adıyaman'da taziyeleri kabul ediyor

09.05.2025 - 16:02Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Sırrı Süreyya Önder'in yakınları, Adıyaman'da taziyeleri kabul ediyor

Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yakınları, memleketleri Adıyaman'da taziyeleri kabul ediyor.

Karapınar Mahallesi'ndeki Merinos Taziye Evi'nde, Önder'in yakınları başsağlığı dileklerini kabul etti.

Taziye evine gelen Önder'in annesi Zeliha Önder, girişte oğlunun olduğu fotoğraf önünde ağıt yaktı.

Sırrı Süreyya Önderin yakınları, Adıyamanda taziyeleri kabul ediyor

Ziyarete, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Dilan Kunt Ayan ve Ferit Şenyaşar ile partinin Adıyaman teşkilat üyeleri ve Önder'in yakınları katıldı.

Sırrı Süreyya Önderin yakınları, Adıyamanda taziyeleri kabul ediyor

 

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan papaya tebrik mektubu
#Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan papaya tebrik mektubu

Merakla bekleniyordu! Sovyet uydusunun hangi ülkeye düşeceği belli oldu
#Dünya

Merakla bekleniyordu! Sovyet uydusunun hangi ülkeye düşeceği belli oldu

Zorlu Holding eski CEO'su Cem Köksal hakkında beraat kararı!
#Gündem

Zorlu Holding eski CEO'su Cem Köksal hakkında beraat kararı!