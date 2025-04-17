Sırrı Süreyya Önder'in durumu ile ilgili doktorlarından yeni açıklama: Düne göre çok daha iyi

TBMM Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekilli Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Dolaşım destek cihazına bağlı durumda olan Önder'in hayati riski devam ediyor.

DOKTOLARI AÇIKLADI: SON DURUMU NASIL?

Hastane önünde açıklama yapan, Prof. Dr. Çavlan, "Bugün genel durumu düne göre iyi. Tedavimize oldukça iyi yanıt verdiğini düşünüyoruz. Kalbin sol kısmının iyi kasılması umut verici. Yoğun bakım sürecimiz devam ediyor, uzun bir süreç bizi bekliyor. Sesleri duyabiliyor ve o seslere tepki verebiliyor." dedi.

Hastaneden yapılan açıklamada ise, 'Genel olarak tedavilerimize iyi yanıt vermektedir. Sistemik ve metabolik parametreleri düzeliyor. Asidoz tablosu düzeldi ve idrar çıkışı normal. Sadece böbrekleri korumak için bugün hemofiltrasyon yapacağız' denildi.

HERKESİN MERAK ETTİĞİ SORU: TEDAVİ NE KADAR SÜRECEK?

Çavlan, "Normalde sağ ventrikülün toparlanması normalde 5 gündür ama bu bazı hastalarda uzaya bilir. 40 güne kadar çıkabilir. Çok teknik terimler. Benim öngörüm 10 ila 40 gün arası. Hayati tehlikesi hala devam ediyor. Yoğun bakımdaki hastanın her zaman hayati tehlikesi devam eder." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

'SÜREÇ UZUN, BEKLEYECEĞİZ'

Hastaneden yapılan son açıklamada ise Sırrı Süreyya Önder'in tedaviye iyi yanıt verdiği belirtildi.

Önder'in bulunduğu son hastaneden yapılan açıklamada, "Genel olarak tedavilerimize iyi yanıt vermektedir. Sistemik ve metabolik parametreleri düzeliyor. Asidoz tablosu düzeldi ve idrar çıkışı normal. Sadece böbrekleri korumak için bugün hemofiltrasyon yapacağız. Spontan solunumu var. Ağrılı uyaran yanıtı var. Tansiyon ve dolaşımı düne göre daha normal. Bacakların dolaşımı perifer iyi. ECMO, Noradrenalin ve dobutamin altında ortalama 110/66 mmHg. Sol ventrikül kasılması çok iyi; sağ ventrikül kasılması halen iyi değil, çok az kasılmakta." denildi. EEG takıldığını ve 24 saat aletin kalacağının da belirtildiği açıklamada, "Süreç uzun, bekleyeceğiz. Yoğun bakım süreci devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Haberin Devamı

ÖNDER’İN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Haberin Devamı

Öte yandan Sırrı Süreyya Önder’in, kalp krizi geçirmeden önce tek başına Beyoğlu’nda bulunan bir restorana gittiği ortaya çıktı. Burada yemek yiyen Önder’in, ardından restorandan ayrıldığı görüldü.