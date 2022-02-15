Şırnak'ta PKK operasyonu: 6 gözaltı
Şırnak merkez ile Cizre ilçesinde düzenlenen PKK operasyonunda 6 şüpheli, gözaltına alındı.
15.02.2022 - 09:13 | | Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve Cizre ilçesinde terör örgütü PKK'nın Sivil Savunma Birlikleri (YPS) yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 6 şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Eş zamanlı baskınlarda 6 şüpheli gözaltına altına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada cep telefonları ile muhtelif dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.