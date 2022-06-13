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Şırnak’ta örgüte ait çok sayıda roketatar mühimmatı ve sevk fişeği ele geçirildi!

İçişleri Bakanlığınca yurt içinde PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla, “ara-bul-yok et” stratejisiyle yürütülen Eren Abluka operasyonları 17 bölgede başarıyla sürüyor. Çok sayıda ağır silah mühimmatı ele geçirildi.

13.06.2022 - 16:42 |
Şırnak’ta örgüte ait çok sayıda roketatar mühimmatı ve sevk fişeği ele geçirildi!

Operasyonlarda terör örgütü PKK’ya ağır darbe vurulurken, örgütün barınak, sığınak ve yaşam alanları tek tek imha ediliyor.

Şırnak’ta örgüte ait çok sayıda roketatar mühimmatı ve sevk fişeği ele geçirildi

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde başlatılan “EREN ABLUKA-17 ŞIRNAK-ŞEHİT JANDARMA TEĞMEN İSMAİL CAN AKDENİZ-2” operasyonu kapsamında Beytüşşebap ilçesinde toprağa gömülü halde;

49 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 52 adet sevk fişeği ve 1 adet jelikan bidon ele geçirildi.

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