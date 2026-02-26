Şırnak’ta okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 27 Şubat 2026 Cuma Şırnak’ta okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Şırnak’ta yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ilçede tüm eğitim kurumlarında 27 Şubat Cuma günü eğitime ara verildi.

Şırnak Valiliği, kent merkezinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ilçede tüm eğitim kurumlarında 27 Şubat Cuma günü eğitime ara verildiğini duyurdu. Valilik açıklamasında, “Şırnak Merkez ilçemizde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle; resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, meslekî eğitim merkezleri, halk eğitim merkezleri bünyesinde devam eden kurslar, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, Valiliğimiz kararıyla 27 Şubat 2026 Cuma günü eğitime ara verilmiştir. Eğitime ara verilen günlerde; malûl, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları ile hamile veya çocuğu özel kreş, anaokulu ya da özel eğitim kurumlarına devam eden kadın kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır” denildi.