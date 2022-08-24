GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemŞırnak'ta korkunç olay! Eşini ve 3 kızını tüfekle öldürüp teslim oldu...
HaberlerGündem Haberleri Şırnak'ta korkunç olay! Eşini ve 3 kızını tüfekle öldürüp teslim oldu...
ABONE OL

Şırnak'ta korkunç olay! Eşini ve 3 kızını tüfekle öldürüp teslim oldu...

Şırnak'ın İdil ilçesinde gece 01.30 saatlerinde gerçekleşen korkunç olay dehşete düşürdü. Hasan Karaaslan(40), eşini ve 3 kızını pompalı tüfekle öldürdü, daha sonra silahıyla birlikte polise giderek teslim oldu.

24.08.2022 - 08:17 | | Sekvan KÜDEN/İDİL(Şırnak),(DHA)
Şırnak'ta korkunç olay! Eşini ve 3 kızını tüfekle öldürüp teslim oldu...

Olay, İdil ilçesi Yeni Mahalle Botaş Caddesi'nde 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hasan Karaaslan, evde uyudukları sırada eşi Leyla ile kızları Derya(17), Melek(16) ve Şerife Karaaslan'ı(13) pompalı tüfekle başlarından vurarak öldürdü.

Şırnakta korkunç olay Eşini ve 3 kızını tüfekle öldürüp teslim oldu...

Hasan Karaaslan, daha sonra silahıyla birlikte polise giderek eşini ve çocuklarını öldürdüğünü bildirdi .Hasan Karaaslan, gözaltına alınırken olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, 4 kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı.

Şırnakta korkunç olay Eşini ve 3 kızını tüfekle öldürüp teslim oldu...

Kafalarına isabet eden mermilerle yaşamlarını yitirdikleri belirlenen anne ve 3 kızının cansız bedenleri otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şırnakta korkunç olay Eşini ve 3 kızını tüfekle öldürüp teslim oldu...

GÜNCEL HABERLER

Son dakika... Antalya'da deprem! İlk bilgiler geldi

Son dakika... Antalya'da deprem! İlk bilgiler geldi

Son dakika... Dar gelirliye ucuz konut müjdesi! Kira öder gibi ev sahibi olmak mümkün, sınırı geçen başvuramıyor

Son dakika... Dar gelirliye ucuz konut müjdesi! Kira öder gibi ev sahibi olmak mümkün, sınırı geçen başvuramıyor

Şırnak'ta korkunç olay! Eşini ve 3 kızını tüfekle öldürüp teslim oldu...

Şırnak'ta korkunç olay! Eşini ve 3 kızını tüfekle öldürüp teslim oldu...