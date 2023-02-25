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Şırnak Valiliği'nden 'baraj' açıklaması

Şırnak Valiliği, sosyal medya ve bazı internet sitelerinde 'Uludere Barajı hasar gördü' iddialarının asılsız olduğunu duyurdu.

25.02.2023 - 22:22 | | Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)
Şırnak Valiliği'nden 'baraj' açıklaması

Valilikten yapılan açıklamada, Uludere Barajı’nın hasar gördüğü iddialarının asılsız olduğu belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Son günlerde internet ve sosyal medya üzerinden 'Şırnak Uludere Barajı' ile ilgili iddialarda bulunulmaktadır. Uludere Barajı dahil tüm barajlarımızın durumunun anlık olarak takip edildiği ve söz konusu iddiaların asılsız olduğu, kamuoyuna saygıyla duyurulur." (DHA)

Şırnak Valiliğinden baraj açıklaması

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