Şırnak Üniversitesi personel alımı: Şırnak Üniversitesi 13 öğretim üyesi alacak

Haberin Devamı

Şırnak Üniversitesi, 2025 yılı içerisinde personel alımı yapılacağına dair bir ilan yayınladı. 7 Ağustos 2025 - 21 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak başvuruları değerlendirmeye alacak üniversite, bu yılın sonlarına doğru başvurunun sonuçlarını açıklayacak. İşte Şırnak Üniversitesi'nin adaylara göre belirlediği özel şartlar ve diğer önemli bilgiler...

Şırnak Üniversitesi personel alımı ilanı

Üniversite, 2547 sayılı kanun ve ilgili yönetmelikler uyarınca öğretim üyesi (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) alımı yapacak.

Başvuru için genel şartlar ve belgeler

Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları ve Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi'nde belirtilen koşulları taşıması gerekiyor.

Tüm unvanlar (profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi adayları) için ortak olarak sunulması gereken belgeler şunlardır:

Başvuru dilekçesi

2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)

Nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı fotokopisi

E-devletten alınmış Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgeleri

Erkek adaylar için e-devletten alınmış kare kodlu askerlik belgesi

E-devletten alınmış ve konu kısmı "Resmi Kurum" olarak seçilmiş Adli Sicil Kaydı

YÖK Formatında Özgeçmiş ve Eserler listesi

Hizmet belgesi (çalıştığı kurumdan onaylı belge veya e-devletten alınmış HİTAP Hizmet Dökümü)Şırnak Üniversitesi Akademik Personel İlk ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesi'ne göre hazırlanmış Bilimsel Çalışma Puan Listesi

Başvurularda unvanlara göre istenen özel belgeler

Profesör adayları:

Yukarıdaki genel belgelere ek olarak, bilimsel eserlerden oluşan dosyanın 1 adet fiziksel ve 5 adet elektronik (flash bellek) kopyasını Şırnak Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent adayları:

Yukarıdaki genel belgelere ek olarak, Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi ve bilimsel eserlerden oluşan dosyanın 1 adet fiziksel ve 4 adet elektronik (flash bellek) kopyasını Şırnak Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na teslim etmeleri gerekmektedir.

Haberin Devamı

Doktor öğretim üyesi adayları:

Yukarıdaki genel belgelere ek olarak, Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi ve bilimsel eserlerden oluşan dosyanın 1 adet fiziksel ve 4 adet elektronik (flash bellek) kopyasını, ilana çıkılan kadro birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

Önemli notlar

Başvurular şahsen, posta veya kargo yoluyla yapılmalıdır.

Posta veya kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birime ulaşmış olması gerekmektedir. Gecikmelerden üniversite sorumlu değildir.

Eksik belgeli veya süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler üniversitenin web sitesinde (www.sirnak.edu.tr) yapılacaktır. Adaylara ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

Başvuru başlangıç tarihi: 07.08.2025

Başvuru bitiş tarihi: 21.08.2025 (mesai bitimine kadar)

İlanın tüm detaylarına ulaşmak için şuradaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.