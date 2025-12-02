Şırnak İdil’de traktör ile kültivatörün arasında sıkışan çiftçi hayatını kaybetti

GAZETE VATAN ANA SAYFA
02.12.2025 - 22:44Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Sekvan KÜDEN- Ahmet AKKUŞ/ İDİL(Şırnak), (DHA)

Şırnak’ın İdil ilçesinde Abdurrahim Akarsu (35), tarlada çalıştığı sırada traktörle kültivatörün arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde İdil İlçesi Üçok köyünde meydana geldi. İddiaya göre çiftçi Abdurrahim Akarsu, kullandığı traktörü durdurup bağlı olan kültivatörü kontrol etmek istedi. Akarsu, bu sırada kayan kültivatör ile traktörün arasında sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan Akarsu’nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Akarsu’nun cenazesi otopsi için İdil Devlet Hastanesi morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

