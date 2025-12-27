Sinop'ta kar altında sürpriz denetim: Vatandaş Kaymakamı karşısında buldu

Sahada devam eden çalışmaları denetleyen Kaymakam Kandemir, ekiplerden yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Kar temizleme çalışmaları sırasında bir anda Kaymakam Kandemir’i karşılarında gören vatandaşlar kısa süreli şaşkınlık yaşarken, Kandemir’e ilgi gösterdi. Vatandaşlarla sohbet eden Kandemir, ekiplerin zorlu hava şartlarına rağmen özveriyle çalıştığını ifade etti.

İlçenin yüksek kesimlerinde ulaşımın aksamaması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Kaymakam Kandemir, "Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için tüm ekiplerimiz sahada. Önceliğimiz yolların en kısa sürede ve güvenli şekilde ulaşıma açılmasıdır" dedi.

Kaymakam Kandemir, karla mücadelede görev alan İlçe Özel İdaresi ekiplerine teşekkür ederek, olumsuz hava koşullarına karşı gerekli tüm tedbirlerin alınmaya devam edileceğini ve ihtiyaç duyulan her noktaya anında müdahale edileceğini vurguladı.