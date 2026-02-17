Sinop'ta hatalı sollama yapan motosiklet, araca çarptı 1 kişi yaralandı

Kaza, saat 16.50 sıralarında Sinop merkez Fatih Caddesi ve Barbaros Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Z. idaresindeki 57 ACJ 773 plakalı motosiklet, aynı istikamete seyir halinde olan Davut Tekcan yönetimindeki 57 AAB 428 plakalı ticari aracı sollamaya çalıştığı esnada araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden motosiklet yola devrildi. Kazada motosikletten düşerek yaralanan sürücü O.Z.'nin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.