Sinop'ta evinde ölü bulunan kadının kızı Neler Oluyor Hayatta programında annesi hakkındaki gerçekleri anlattı 'Kızım arama, baban bizi dinliyor'

Kanal D'de hafta içi her gün yayınlanan ve sunuculuğunu Hakan Ural ile Ferda Yıldırım'ın yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" programında Sinop'ta ölü bulunan yaşlı kadının şüpheli ölümü masaya yatırıldı. Kocası tarafından kalorifer borusuna asılı olarak bulunan ve ‘timsahlama' denilen yöntemle kendini öldürdüğü söylenen kadının kızı Nalan Teke, annesinin intihar ettiğine asla inanmadığını, eşine ve 4 çocuğuna yıllarca sistemli olarak işkence ettiğini iddia ettiği, babası tarafından bir cinayete kurban gittiğini söyledi. İlk kez bir canlı yayına konuk olan Teke, her cümlesiyle dikkat çekti.



"BENİ DE ANNEM GİBİ Mİ ÖLDÜRECEKTİN?"



Annesi ve üç kardeşiyle birlikte çocukluklarından itibaren gardiyan olan babası tarafından sistemli şekilde şiddete uğradığını söyleyen Nalan Teke, bu eziyetin üniversite yıllarında bile devam ettiğini ve boynunda morluklarla okula gittiğini söyledi. Yıllarca korkuyla büyüdüğü için çok sessiz ve kendine güvensiz bir genç kız haline geldiğini ancak evden kaçtıktan sonra babasına karşı öz güven kazanıp sesini çıkarabildiğini anlattı. Nalan Teke, "32 yıldır söyleyemediklerimi annem öldükten sonra söyledim, cenazeden kovdum. Şimdi benden korkuyormuş, 32 yıldır dövdüğü kızından! Acaba beni de annem gibi mi öldürecektin de öldüremedin?" dedi.

"Bütün mahalle babama ‘katilsin' diye bağırdı"



Annesinin öleceğini bir ay önceden bildiğini aktaran Teke, sözlerine şöyle devam etti:

"Anneme uyguladığı şiddeti herkes biliyordu. Hiç kimse ‘ben bilmiyordum' diyemez. Diğer aile fertlerimin ne düşündüğü beni ilgilendirmiyor. Ben annemin intihar etmediğinden eminim. Babam olacak adam annemi jandarmanın gözü önünde bile öldürmekle tehdit etti. Annemin cenazesi evden çıkarken bütün mahalle babama ‘katilsin' diye bağırmış."



"Annem benimle konuşurken yüzünü kapatıyordu"



Ölümünden kısa süre önce kendisiyle görüntülü konuştuğu sırada annesinin yüzünü bir türlü göstermediğini aktaran Teke, yaşlı kadının çok korktuğunu ve "kızım arama, baban bizi dinliyor" dediğini de öne sürdü. Hatta annesinin ölümünden sonra babasıyla konuştuğunda kendisini de "aklını başına al" diyerek tehdit ettiğini iddia etti.



"BENİM BABAM YOK, HİÇ OLMADI"



Küçüklüğünden beri baba sevgisi yerine sürekli şiddet gördüğünü, tek ayak üstünde dayak cezası yediklerini, annesininse bu eziyetlerin en büyüklerine maruz kaldığını söyledi Nalan Teke, "Benim babam yok, hiçbir zaman da olmadı" dedi.

Teke, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Annemi bir gün yatak odasından çıplak şekilde çıkarıp gözümüzün önünde dövdü. Çok acımasızdı, öldüğü gün tek bir teselli cümlesi kurmadı. Annemin intihar şekli onun düşünebileceği bir yöntem değil, ama babam biliyordu. Annemi o öldürdü, intihar süsü verdi. Öldüğünde annemin üzerinden 10 bin lira para ve gram altın çıkmış. İntihar edecek olan kadın neden üzerinde para tutar? Benim bütün isteğim annemin intihar etmediğini Türkiye'nin duyması. Sadece bizlerin değil, bütün mahallelinin bile can güvenliği yok. Babama seyahat engeli konulmalı, ülkeden kaçabilir."

