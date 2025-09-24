Sinoplu şekerci Mehmet Gürbüz 'yılın ahisi' seçildi

Haberin Devamı

Program, sabah saatlerinde Sinop Valiliği Atatürk Anıtı önünde düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Bafra Müftülüğü Din Görevlileri Derneği Mehteran Takımı marşlar söyledi. Protokol ve vatandaşların eşlik ettiği yürüyüş, Sakarya Caddesi ve Kaleyazısı güzergâhından Tarihi Pervane Medresesi’ne kadar devam etti.

Pervane Medresesi’nde gerçekleştirilen törende günün anlamına ilişkin konuşmalar yapıldı. AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, "Bizim tabirimizle Şekerci Mehmet Amca, sadece şekerci değil; ahlakın, kültürün ve esnaflık geleneğinin temsilcisidir" dedi.

Vali Mustafa Özarslan da "Sinop’ta ve Türkiye’de yılın ahisi seçilen Mehmet Gürbüz’ü tebrik ediyoruz. Ahilik kültürünü devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

Tören sonunda Yılın Ahisi Mehmet Gürbüz’e kaftanı Vali Özarslan, Milletvekili Maviş, Belediye Başkanı Gürbüz ve Odalar Birliği Başkanı Yüksel tarafından giydirildi. Yılın Kalfası Çağdaş Tiryaki ile Yılın Çırağı Atakan Özden’e de plaket takdim edildi.