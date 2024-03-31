Sinop yerel seçim sonuçları 2024: Sinop belediyesi hangi parti? 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde Sinop'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?
31 Mart 2024 yerel seçimleri bugün yapıldı. Mahalli İdareler seçimleri için milyonlarca seçmen oy kullanmak için sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarını bitirdiği saat 21:00'dan itibaren sonuçlar aktarılmaya başlandı. Sonuçları en çok merak edilen illerin başında Sinop geldi. Sinop yerel seçim sonuçları 31 Mart 2024 Pazar akşamı belli olmaya başladı. Sinop Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının aldıkları oy oranları merak edildi. Sinop'de yaşayan ve oy kullanan vatandaşar hangi adayın önde olduğunu haberimizden öğreniyor. Sinop belediyesi hangi parti? İşte 31 Mart 2024 Sinop yerel seçim sonuçları ve adayların aldıkları oy oranları...
Sinop yerel seçim sonuçları aktarılmaya başlandı. Seçmenlerin sandık başına giderek oy kullandığı Sinop'de adayların aldıkları oy oranları da netleşmeye başladı. Sinop büyükşehir belediye başkanlığı ve Sinop ilçe seçim sonuçları için oy verme işlemi bittikten sonra sayıma geçildi. YSK'nın seçim yasaklarını bitirmesiyle birlikte Sinopli vatandaşlar adayları için ekran başına geçti. Peki Sinop'da kim önde? 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Sinop'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?
Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarını kaldırdığı saat 21:00'dan itibaren canlı yayında ekrana gelecek Sinop 2024 yerel seçim sonuçları,gazetavatan seçim sayfasından takip edilebilecek. CHP, AK Parti, İYİ Parti, DEM Parti gibi partilerin belediye başkan adaylarının aldıkları oy oranları da canlı olarak ekranda olacak.
Sinop'de hangi aday yüzde kaç oy aldı sorusu da anbean sayfamızda olacak. Sinopli vatandaşlar, 2024 Sinop seçim sonuçlarını BURADAN takip edebiliyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli illerinden olan ve uzun yıllardır AK Parti yönetiminde olan Sinop 2024 seçim sonuçlarında hangi partiye geçti? Cevabı 31 Mart akşamı belli olacak.
SİNOP YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024 İÇİN TIKLAYINIZ
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Sinop Belediyesini 16.609 alınan oy ve %56.63 oy oranı ile CHP adayı BARIŞ AYHAN kazanmıştır.
SİNOP İLÇE SEÇİM SONUÇLARI 2024 TIKLA ÖĞREN
SİNOP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
Barbaros Baltacı
Emine Arzu Kayhan
Erimcan Yılmaz
Fatih Şanlan
Mehmet Karagöz
Mete Çağdaş
Metin Gürbüz
Metin Kandemir
Mustafa Korucu
Nail Yalçın
Orhan Sarı
Oya Asak
Yaşar Türkeş
Yakup Üçüncüoğlu
Sinan Korkut
Serpil Ünlütürk
Şenol Şensoy
Sedef Karakurt
Sebahattin Canik
Sinop'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?
Sinop'de 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarına göre adayların aldıkları oy oranları için TIKLAYINIZ
Sinop Seçim Sonuçları
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DOĞRU OY NASIL KULLANILIR?
Yerel seçimler, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirecek. Vatandaşlar, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel idareleri belirlemek için sandık başına gidecek. YSK tarafından oy verme işlemiyle ilgili paylaşılan bilgiler şu şekilde;
T.C. Kimlik Numaralı; T.C. Kimlik Kartı, nüfus cüzdanı, pasaport, geçici kimlik belgesi, sürücü belgesi, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli belge kesinlikle unutulmamalı.
Sandık kurulu görevlilerine kimliğinizi ve varsa seçmen bilgi kağıdınızı gösteriniz.