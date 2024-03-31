Sinop yerel seçim sonuçları 2024: Sinop belediyesi hangi parti? 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde Sinop'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?

Sinop yerel seçim sonuçları aktarılmaya başlandı. Seçmenlerin sandık başına giderek oy kullandığı Sinop'de adayların aldıkları oy oranları da netleşmeye başladı. Sinop büyükşehir belediye başkanlığı ve Sinop ilçe seçim sonuçları için oy verme işlemi bittikten sonra sayıma geçildi. YSK'nın seçim yasaklarını bitirmesiyle birlikte Sinopli vatandaşlar adayları için ekran başına geçti. Peki Sinop'da kim önde? 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Sinop'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?

Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarını kaldırdığı saat 21:00'dan itibaren canlı yayında ekrana gelecek Sinop 2024 yerel seçim sonuçları,gazetavatan seçim sayfasından takip edilebilecek. CHP, AK Parti, İYİ Parti, DEM Parti gibi partilerin belediye başkan adaylarının aldıkları oy oranları da canlı olarak ekranda olacak.

Sinop'de hangi aday yüzde kaç oy aldı sorusu da anbean sayfamızda olacak. Sinopli vatandaşlar, 2024 Sinop seçim sonuçlarını BURADAN takip edebiliyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli illerinden olan ve uzun yıllardır AK Parti yönetiminde olan Sinop 2024 seçim sonuçlarında hangi partiye geçti? Cevabı 31 Mart akşamı belli olacak.

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SİNOP YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024 İÇİN TIKLAYINIZ

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Sinop Belediyesini 16.609 alınan oy ve %56.63 oy oranı ile CHP adayı BARIŞ AYHAN kazanmıştır.

SİNOP İLÇE SEÇİM SONUÇLARI 2024 TIKLA ÖĞREN

SİNOP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Barbaros Baltacı

Emine Arzu Kayhan

Erimcan Yılmaz

Fatih Şanlan

Mehmet Karagöz

Mete Çağdaş

Metin Gürbüz

Metin Kandemir

Mustafa Korucu

Nail Yalçın

Orhan Sarı

Oya Asak

Yaşar Türkeş

Yakup Üçüncüoğlu

Sinan Korkut

Serpil Ünlütürk

Şenol Şensoy

Sedef Karakurt

Sebahattin Canik

Sinop'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?

Sinop'de 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarına göre adayların aldıkları oy oranları için TIKLAYINIZ

Sinop Seçim Sonuçları

Türkeli Seçim Sonuçları 2024

Saraydüzü Seçim Sonuçları 2024

Merkez Seçim Sonuçları 2024

Gerze Seçim Sonuçları 2024

Erfelek Seçim Sonuçları 2024

Durağan Seçim Sonuçları 2024

Dikmen Seçim Sonuçları 2024

Boyabat Seçim Sonuçları 2024

Ayancık Seçim Sonuçları 2024

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DOĞRU OY NASIL KULLANILIR?

Yerel seçimler, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirecek. Vatandaşlar, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel idareleri belirlemek için sandık başına gidecek. YSK tarafından oy verme işlemiyle ilgili paylaşılan bilgiler şu şekilde;

T.C. Kimlik Numaralı; T.C. Kimlik Kartı, nüfus cüzdanı, pasaport, geçici kimlik belgesi, sürücü belgesi, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli belge kesinlikle unutulmamalı.

Sandık kurulu görevlilerine kimliğinizi ve varsa seçmen bilgi kağıdınızı gösteriniz.