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Sınıflarına temizlik malzemesi getirip karıştırdılar, çıkan gaz 16 öğrenciyi zehirledi

Diyarbakır'da, sınıflarına temizlik malzemesi getirip karıştıran öğrencilerden 16'sı çıkan gazdan etkilenince hastaneye kaldırıldı.

28.03.2024 - 13:39 | | DHA
Sınıflarına temizlik malzemesi getirip karıştırdılar, çıkan gaz 16 öğrenciyi zehirledi

Olay, sabah saatlerinde Sur ilçesindeki Şehit Üsteğmen Fehmi Taşkın İlk ve Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre; öğrenciler sınıfa getirdikleri temizlik malzemelerini birbirine karıştırdı. Bu sırada açığa çıkan gazdan 16 öğrenci etkilendi. Öğrenciler ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. 16 öğrencinin durumunun iyi olduğu belirtilirken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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