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Sinemaya aşısız giriliyor mu? Sinemada aşı ve PCR testi zorunlu mu?

Covid-19 aşısı olmayan kişilere pek çok yerde PCR testi zorunluluğu getirilmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede de PCR testi ya da aşı zorunluluğunda karar kılınmıştı. Hafta sonu sinemaya gitmek isteyen pek çok kişi de "Sinemaya aşısız giriliyor mu? Sinemada aşı ve PCR testi zorunlu mu?" sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

21.01.2022 - 17:45 |
Sinemaya aşısız giriliyor mu? Sinemada aşı ve PCR testi zorunlu mu?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle birlikte bazı yerlerde aşı ve PCR zorunluluğu kaldırılmıştı. Aşı ve PCR olmadan sinamaya girilip girilmeyeceği de merak edilen konular arasında yer alıyor.

SİNEMAYA AŞISIZ GİRİLİYOR MU?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan son genelgeye göre, aşı ve PCR testi zorunluluğu kaldırıldı.

Genelgede, "Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığının değerlendirmelerini içeren yazıda; Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden, uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirler arası seyahatlerden önce, konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce, Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapan personele (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.), tüm kamu ve özel iş yerlerinde çalışanlara, kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişilere, PCR testi ile tarama yapılmasına gerek olmadığının değerlendirildiği bildirilmiştir" denildi.

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