Silopi'de bir süredir haber alınamayan 2 çocuk babasının cansız bedeni bir inşaatta bulundu

20.01.2026 - 16:28Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)-

Şırnak'ın Silopi ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan 2 çocuk babası İsmail Bağatur’un (35), inşaatta cansız bedeni bulundu.

Sabah saatlerinde Ofis Mahallesi’ndeki bir inşaatta hareketsiz yatan kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, kişinin hayatını kaybettiği, kimliğinin ise bir süredir haber alınamayan ve kayıp olarak aranan İsmail Bağatur olduğu belirlendi.

Olay yeri incelemesinin ardından Bağatur’un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Silopi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

