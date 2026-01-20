Şırnak'ta dikim için bırakılan kumaşın içinden yüzlerce gram altın çıktı! Esnaftan örnek davranış

GAZETE VATAN ANA SAYFA
20.01.2026 - 12:08Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)-

Şırnak'ın Silopi ilçesinde çeyiz mağazası işleten Temer Özdemir, bir müşterisinin dikim için iş yerine bıraktığı kumaş olan poşetin içinden çıkan yaklaşık 2 milyon TL değerindeki altını sahibine teslim etti.

Silopi’nin en işlek noktalarından olan 3’üncü Cadde’de çeyiz mağazası bulunan Temer Özdemir, bir müşterisinin dikim için bıraktığı ve içerisinde kumaş olan poşette, renkli bir kutunun daha olduğunu fark etti.

Özdemir, kutuyu açtığında çok sayıda altınla karşılaştı. Özdemir, yaptıkları çalışmayla poşetin sahibini tespit edip iş yerine davet ederek altınları teslim etti. Altınların yaklaşık 2 milyon lira değerinde olduğu belirtildi.

Esnaf Temer Özdemir, “Altınları poşetin içinde bulduk. Müşterilerimiz eşyalarını getirmişlerdi, dikim için bırakmışlardı. Poşeti açtığımızda içinde bir kutu vardı. Kırmızı kutuyu Kur’an-ı Kerim sandım.

Açtığımızda altın olduğunu gördüm. Sahiplerini aradık, birkaç kişiye ulaştık ve sonunda sahibini bulduk. Geldiler, emanetlerini teslim ettik. Memnun kaldılar ve bize dua ettiler” dedi.