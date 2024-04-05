Silahlı soyguncuları copla durdurmaya çalıştı!
İstanbul'un Başakşehir İlçesinde kuyumcuya giren kar maskeli silahlı 4 kişi yaklaşık 3 milyon lira değerinde altınları çaldı. Şüphelileri farkeden güvenlik görevlisi elindeki copla soyguncuları engellemeye çalıştı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yakalandı.
05.04.2024 - 14:11 | | DHA
İstanbul'un Başakşehir İlçesinde olay Kayabaşı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan kuyumcuda dün sabah saatlerinden meydana geldi. Kuyumcunun kepenklerini uzaktan kumanda ile açan yüzleri maskeli ve silahlı 4 kişi kapıyı da levye ile kırıp içeriye girdi.
3 MİLYON DEĞERİNDE SOYGUN YAPTILAR
Yaklaşık 3 milyon lira değerindeki altınları çalan şüphelileri güvenlik görevlisi farketti. Dükkana doğru yaklaşan güvenlik görevlisini gören 4 soyguncudan birisi silahlını güvenlik görevlisine doğrulttu. O sırada içeride bulunan 3 kişi altınları alarak kaçtı.
GÜVENLİK ÇOPLA KOVALADI
Güvenlik görevlisi de copu ile kaçan soyguncuları bir süre kovaladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.