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Silahlı soyguncuları copla durdurmaya çalıştı!

İstanbul'un Başakşehir İlçesinde kuyumcuya giren kar maskeli silahlı 4 kişi yaklaşık 3 milyon lira değerinde altınları çaldı. Şüphelileri farkeden güvenlik görevlisi elindeki copla soyguncuları engellemeye çalıştı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yakalandı.

05.04.2024 - 14:11 | | DHA
Silahlı soyguncuları copla durdurmaya çalıştı!

İstanbul'un Başakşehir İlçesinde olay  Kayabaşı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan kuyumcuda dün sabah saatlerinden meydana geldi. Kuyumcunun kepenklerini uzaktan kumanda ile açan yüzleri maskeli ve silahlı 4 kişi kapıyı da levye ile kırıp içeriye girdi.

3 MİLYON DEĞERİNDE SOYGUN YAPTILAR

Yaklaşık 3 milyon lira değerindeki altınları çalan şüphelileri güvenlik görevlisi farketti. Dükkana doğru yaklaşan güvenlik görevlisini gören 4 soyguncudan birisi silahlını güvenlik görevlisine doğrulttu. O sırada içeride bulunan 3 kişi altınları alarak kaçtı.

GÜVENLİK ÇOPLA KOVALADI

Güvenlik görevlisi de copu ile kaçan soyguncuları bir süre kovaladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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