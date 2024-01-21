Silah kaçakçılarına yönelik 'Mercek' operasyonu! Gözaltılar var

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul, Adana, Aydın, Rize ve Batman İl Jandarma Komutanlıklarımız ve Karaman İl Emniyet Müdürlüklerimizce "Mercek-10' operasyonlarında 93 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Yapılan aramalarda ayrıca, tabancaya dönüştürülebilecek 65 adet namlu, 77 adet çeşitli tabanca parça ve tertibatı, 48 adet 9 mm çapında tabanca şarjörü ve 238 adet 9 mm ve 7,62 tabanca fişeğine ele konuldu. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla mücadelemiz kararlılıklar sürecek. Milletimizin bilmesini isterim ki halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız" dedi. Yerlikaya, paylaşımında operasyondan görüntülere de yer verdi.

İZMİR'DE OPERASYON

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de düzenlenen Kalkan-9 Operasyonu'nda 11 göçmen kaçakçısı ile 92 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; İzmir Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce; 5 tim çevik, 20 motorize ekip, 2 tim özel harekat ve 182 personelin katılımıyla 20 ayrı adrese düzenlenen 'Kalkan-9' Operasyonu'yla 11 göçmen kaçakçılığı organizatörü ele geçirildi. Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Umut tacirliği yaparak insanları kandıran, binlerce insanı göç yollarında ölüme sürükleyen, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya ayrıca, düzensiz göçmen olduğunu bildiği halde bu kişilere evini kiraya veren 16 ev sahibi hakkında yasal işlem başlatıldığını belirterek, "Operasyonlar sonucunda evini kiraya veren ev sahiplerine ve düzensiz göçmenlere toplam 3 milyon 158 bin TL para cezası uygulandı" dedi.

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