Siirt'in Eruh ilÃ§esinde kadÄ±nlarÄ±n kooperatif Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda Ã¼reterek sattÄ±klarÄ± yÃ¶resel Ã¼rÃ¼nler beÄŸeni topluyor. KadÄ±nlar, gelen talepler Ã¼zerine Ã¼rÃ¼nlerini Ä°spanya'ya da gÃ¶nderdi.

Eruhlu kadÄ±nlarÄ±n Ã¼rettikleri doÄŸal ve organik Ã¼rÃ¼nler yurt iÃ§inde ve yurt dÄ±ÅŸÄ±nda bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rÃ¼yor. Kooperatifte yÃ¶reye ait Zivzik narÄ± suyundan pestil, doÄŸadan daÄŸ kekiÄŸi, kerenk ve Ä±ÅŸkÄ±n gibi bitkiler toplanarak yapÄ±lan salamura ve turÅŸu satÄ±ÅŸa sunuluyor.

ÃœCRETSÄ°Z OLARAK KÄ°RALIYORLAR

Gelen sipariÅŸlere gÃ¶re yaptÄ±klarÄ± sac ekmeÄŸi ve yÃ¶resel yemekleri de satarak gelir elde eden kadÄ±nlar, ayrÄ±ca kooperatif bÃ¼nyesinde hayÄ±rseverlerden topladÄ±klarÄ± abiye ve gelinlikleri evlenecek genÃ§ kÄ±zlara Ã¼cretsiz olarak kiralÄ±yor.

Ä°lk kadÄ±n belediye baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± olarak Eruh'ta Ã§alÄ±ÅŸan kooperatif baÅŸkanÄ± Nazmiye TeymurtaÅŸ, kooperatifin kuruluÅŸ amacÄ±nÄ±n Eruhlu kadÄ±nlara destek olmak ve istihdam saÄŸlamak olduÄŸunu belirtti.

Kooperatifi kurarak kadÄ±nlarla birlikte sosyal bir aktivite amaÃ§ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten TeymurtaÅŸ ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

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â€˜'Evleri gezerken kadÄ±nlarÄ±mÄ±zÄ±n hiÃ§birinin evden dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼m. Sohbet esnasÄ±nda 'Biz dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kamÄ±yoruz' diyorlardÄ±. Zaten evlerinde Ã¼retiyorlardÄ±, kendileri Ã¼retim yapÄ±yordu. Bir dÃ¼ÅŸÃ¼nce geldi, bir kooperatif kuralÄ±m dedik. En azÄ±ndan hem bir ortam saÄŸlanmÄ±ÅŸ olur hem de Ã¼retip satÄ±ÅŸ yapmÄ±ÅŸ oluruz dedik. Evlerinde Ã¼rettikleri Ã¼rÃ¼nleri dÄ±ÅŸarÄ±ya satalÄ±m dedik. Eruh, coÄŸrafi konumu olarak dÃ¶rt tarafÄ± daÄŸlarla Ã§evrilidir. Pazara uzak bir yer olduÄŸu iÃ§in biz de bÃ¶yle bir dÃ¼ÅŸÃ¼nce saÄŸladÄ±k. Bizim daÄŸlarda Ã§ok gÃ¼zel yetiÅŸen bitkilerimiz var. Ã–zellikle daÄŸ kekiÄŸi. DaÄŸ kekiÄŸinden kadÄ±nlarÄ±mÄ±z toplayÄ±p, temizleyip hem turÅŸusunu hem kurutmasÄ±nÄ± yapÄ±p sofralara hazÄ±rlÄ±yor. Zivziv narÄ±nÄ± Siirt fÄ±stÄ±ÄŸÄ± ile birleÅŸtirerek sucuk yaptÄ±k. En azÄ±ndan Siirt'e ait olan Ã¼rÃ¼nlerimizi tanÄ±talÄ±m dedik. O da Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir beÄŸeni kazandÄ±. Ä°spanya'ya kadar Ã¼rÃ¼n gÃ¶nderdik. Ä°nÅŸallah devamÄ± gelecektir''Â

Hatun BeÅŸtaÅŸ ise, â€˜'Kooperatif biz kadÄ±nlarÄ± aynÄ± Ã§atÄ± altÄ±nda topladÄ±. Daha Ã¶nce herhangi bir sosyal alanÄ±mÄ±z yoktu. Burada 7 kadÄ±nla birlikte bir araya geldik. Hem Ã§alÄ±ÅŸÄ±p hem de bir arada olmamÄ±z bize Ã§ok iyi geliyor" dedi.