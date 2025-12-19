GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemSiirt'te yaban hayata müdahale! 750 kilo bırakıldı
HaberlerGündem Haberleri Siirt'te yaban hayata müdahale! 750 kilo bırakıldı

Siirt'te yaban hayata müdahale! 750 kilo bırakıldı

19.12.2025 - 14:54Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
Siirt'te yaban hayata müdahale! 750 kilo bırakıldı

Siirt Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaban havanları için doğaya 750 kilo yem bıraktı.

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Merkez Şefliği ekipleri ve Siirt İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çevre,Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı (HAYDİ) ekipleri, kış şartlarının yaşandığı kentte yoğun kar yağışının olduğu ilçe ve köylerin dağlık kesimlerinde yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına yönelik 750 kilo besi yemi (buğday, arpa, mısır vb.) pazar artığı, ekmek bıraktı.

Güncel Haberler

Ülker’de üst düzey atama
#Çalışma Hayatı

Ülker’de üst düzey atama

İnternetten izlediği videolarla öğrendi, evinin odasını atölyeye çevirdi! Ürettikleri kapış kapış satılıyor
#Gündem

İnternetten izlediği videolarla öğrendi, evinin odasını atölyeye çevirdi! Ürettikleri kapış kapış satılıyor

Dr. Mehmet Kasapoğlu: Mesele mevzuat değil, hayatın kendisi!
#Gündem

Dr. Mehmet Kasapoğlu: Mesele mevzuat değil, hayatın kendisi!