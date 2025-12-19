Siirt'te yaban hayata müdahale! 750 kilo bırakıldı

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Merkez Şefliği ekipleri ve Siirt İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çevre,Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı (HAYDİ) ekipleri, kış şartlarının yaşandığı kentte yoğun kar yağışının olduğu ilçe ve köylerin dağlık kesimlerinde yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına yönelik 750 kilo besi yemi (buğday, arpa, mısır vb.) pazar artığı, ekmek bıraktı.