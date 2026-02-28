GAZETE VATAN ANA SAYFA
Siirt’te otomobil şarampole devrildi: 1 ölü ve 1 yaralı var

28.02.2026 - 21:05Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Akif ÖZALP/ŞİRVAN (Siirt), (DHA)

Siirt’in Şirvan ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobilin şarampole devrilmesi sonucu Rahime Poş öldü, Ersin G. ise yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Şirvan ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi’nde meydana geldi. Ersin G.'nin kontrolünü kaybettiği otomobil, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otomobilde yolcu konumundaki Rahime Poş'un öldüğü belirlendi. Araçta sıkışarak yaralanan sürücü Ersin G. ise ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralı sürücü, daha sonra ambulans ile Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Rahime Poş’un cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

