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Siirt'te maden ocağında göçük: 3 ölü, 2 yaralı

Siirt'te maden ocağında meydana gelen göçükte 3 işçi öldü, 2 işçi yaralandı.

23.11.2023 - 07:09 | | Akif ÖZALP/SİİRT,(DHA)-
Siirt'te maden ocağında göçük: 3 ölü, 2 yaralı

Olay, gece saatlerinde Şirvan ilçesi Maden köyündeki özel şirkete ait bakır madeni ocağında meydana geldi. Maden ocağında, henüz bilinmeyen bir nedenle göçük oldu.

Göçükte, 5 işçi toprak altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan işçiler, ekipler tarafından kurtarılarak Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. İşçilerden 3'ü, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralı 2 işçinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)

 

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