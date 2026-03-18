18.03.2026 - 21:30Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Akif ÖZALP/ SİİRT, (DHA)

Siirt’te hafif ticari aracın şarampole yuvarlandığı kazada sürücü Sait Kaplan (40) ile kızı Zehra Kaplan (6) hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Siirt-Eruh kara yolu Deliklitaş mevkisinde meydana geldi. Sait Kaplan yönetimindeki 06 EUH 871 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hastanede tedaviye alınan Sait Kaplan ile kızı Zehra, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Baba ve kızının cenazeleri otopsi için hastane morguna götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çorum Alaca'da otomobil takla attı 1'i ağır 3 kişi yaralandı
Çorum Alaca'da otomobil takla attı 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Siirt’te hafif ticari araç şarampole yuvarlandı; baba ve kızı hayatını kaybetti
Siirt’te hafif ticari araç şarampole yuvarlandı; baba ve kızı hayatını kaybetti

Olumsuz hava koşulları nedeniyle feribot seferleri iptal edildi
Olumsuz hava koşulları nedeniyle feribot seferleri iptal edildi