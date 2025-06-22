Siirt'te çekirge sürüsüne ilaçlı çözüm! Bahçelerde büyük zarar var

Havaların ısınmasıyla ilçenin Gökçekoru, Gölgeli ve Yeniaydın köyleri, Gürzova ve Zervin bölgelerinin yanı sıra Şakiran ve Aydın mahalleleri, Tuzcular köyü ve Çemikari Yaylası'nda görülen çekirgeler, ekili arazileri bulunan üreticileri tedirgin etti.

Çiftçilerin talebi üzerine, İl Tarım ve Pervari İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çekirge görülen bölgelerde ilaçlama çalışması başlattı.

Ekipler, muhtarlıklara hangi alanların ilaçlanacağını bildirerek, ilaçlanan alanlarda hayvan ve arıcılık gibi tüm faaliyetlerin 7 gün boyunca yapılmamasını istedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şanverdi, AA muhabirine, geçen yıl Bitki Sağlığı Uygulamaları ve Kontrolü Projesi kapsamında Bakanlıktan alınan destekle iki aşama halinde 3 bin 150 dekar alanda ilaçlama yapıldığını söyledi.

Ziraat mühendislerinin yaptığı tespitler sonucu ilaçlanan alanlarda büyük oranda başarı sağlandığını anlatan Şanverdi, sebze ve meyve bahçelerinde herhangi bir zarar olmadığından bu yıl dron ile ilaçlama yapılmaya karar verildiğini söyledi.

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Çekirgelerin yoğun görüldüğü bölgelerde ilaçlama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü dile getiren Şanverdi, Pervari ilçesinde başlayan ilaçlamanın 3 bin dönüm alanı kapsayacağını belirtti.

Şanverdi, "Çekirge yoğunluğunun fazla olduğu Gökçekoru, Gölgeli ve Yeniaydın köyleri, Gürzova ve Zervin bölgelerinin yanı sıra Şakiran ve Aydın mahalleleri, Tuzcular köyü ve Çemikari Yaylası'nda iki etap halinde dronla ilaçlama yapılıyor. Şu an bir mezrada bulunuyoruz. Merada zirai ilaçlama yapıyoruz. Özellikle çekirgelerin ikinci ve üçüncü nimf (çekirgelerin yumurtlama dönemi) dönemlerinde yaptığımız bu mücadele ile zararlarını azaltıyoruz." ifadelerini kullandı.

"ÇEKİRGELER SEBZE VE MEYVE BAHÇE ALANLARIMIZDA CİDDİ ZARAR VERMEKTE"

İlaçlama yapılmadığında çekirgelerin ergin döneminde alanlardaki ürünlere ciddi zarar verebileceğini belirten Şanverdi, son iki ve üç yılda özellikle Pervari gibi yoğun çekirgenin olduğu bölgelerde toplu ilaçlama yapılarak ürünleri korumaya çalıştıklarını söyledi.

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Zirai ilaçların çiftçilere ciddi anlamda destek sağladığını ifade eden Şanverdi, şunları kaydetti:

"Bakanlık tarafından temin edilen ilaçlarla hem çiftçilere ciddi anlamda destek sağlanmakta hem de ürünlerimizi korumakta. Özellikle bu yıl ilçemizde ürünlerin dondan aşırı zarar görmemesi bu ürünlerimizi daha çok korumamızı elzem kılıyor. Buradaki garsiyat (Çekirgelerin yumurta bıraktıkları alan) alanlarında mücadele yapmadığımızda buradaki çekirgeler sebze ve meyve bahçe alanlarımızda ciddi zarar vermekte. Tüm ağaçlarımızın yapraklarını yiyip meyvelerin büyümesini engellemekte. Biz bu mücadele ile hem ilimizdeki ürünleri korumuş oluyoruz hem de çiftçilerimize ciddi anlamda destek sağlamış oluyoruz."

Gökçekoru Köyü Muhtarı İdris Dündar da emeği geçen Bakanlık ve İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ederek, "Çekirge istilasına karşı ilaçlanma için bölgeleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne gösterdik. Onlar da sağ olsunlar hemen harekete geçip ilçeye geldi, tespit ettiğimiz noktaları ilaçlayıp müdahale ediyor." diye konuştu.