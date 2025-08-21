GAZETE VATAN ANA SAYFA
Siirt'te başvurular başladı! Y 50 hibe, yüzde 50 yararlanıcı katkı payı esas alınacak

21.08.2025 - 17:39Güncellenme Tarihi:
Siirt Valiliği'nin destekleriyle başlatılan "Balımız Sizden Kovan Bizden" Projesi kapsamında, arıcılığın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için 100 aileye 20'şer adet kovan dağıtılacak.

Dağıtımda yüzde 50 hibe, yüzde 50 yararlanıcı katkı payı esas alınacak. Başvurular, 25 Ağustos - 5 Eylül 2025 tarihleri arasında alınacak. Başvurular, Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şubesi ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde yapılabilecek.

Başvuru şartları arasında, Son 5 yıl içinde yerel arıcılık projelerinden (TKDK ve Kırsal Kalkınma Projeleri hariç) faydalanılmamış olmak, 50 ila 200 arası kovana sahip olmak, 30 Kasım 2024 tarihine kadar Arı Kayıt Sistemine kayıtlı olmak yer alıyor. Son başvuru tarihi 5 Eylül 2025 olarak belirlenirken, proje ile Siirt'teki arıcılık sektörünün desteklenmesi ve yerel üretimin artırılması hedefleniyor.

