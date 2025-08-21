GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemYıllar önce askerlik yaptığı topraklara bambaşka şekilde döndü! Malazgirt Kalesi'ni yeniden fethetti
HaberlerGündem Haberleri Yıllar önce askerlik yaptığı topraklara bambaşka şekilde döndü! Malazgirt Kalesi'ni yeniden fethetti

Yıllar önce askerlik yaptığı topraklara bambaşka şekilde döndü! Malazgirt Kalesi'ni yeniden fethetti

21.08.2025 - 17:11Güncellenme Tarihi:
Yıllar önce askerlik yaptığı topraklara bambaşka şekilde döndü! Malazgirt Kalesi'ni yeniden fethetti

Denizli'nin Tavas ilçesinden Malazgirt sevdalısı Hacı Hasan Keskin, yıllar önce askerlik yaptığı topraklara bu kez bambaşka bir şekilde döndü. Sultan Alparslan'a olan derin sevgisi ve Malazgirt'e bağlılığı ile tanınan Keskin, bu yıl da ilçede büyük ilgi topladı.

Haberin Devamı

1974 yılında askerlik görevini Malazgirt'te yapan Hacı Hasan Keskin, o günlerde hissettiği Sultan Alparslan ruhunu hâlâ yaşatıyor. Her yıl düzenli olarak Malazgirt'e gelen Keskin, kendisine özel dikilen Selçuklu kıyafetiyle ilçede adeta tarihten fırlamış bir karakter gibi dolaşıyor.

İLGİLİ HABER

Malatya'da dev proje hayata geçiyor! Başkan duyurdu
Malatya'da dev proje hayata geçiyor! Başkan duyurdu

"Alanları karış karış gezdi"

Kutlama etkinliklerinin yapılacağı meydanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitap edeceği alanları Selçuklu kıyafetiyle gezen Keskin, Han Çadırı'nda bağdaş kurarak 944 yıl öncesine gittiğini söyledi. Kıyafetiyle birlikte vatandaşlarla fotoğraf çektiren ve sohbet eden Keskin, halktan yoğun ilgi gördü.

Yıllar önce askerlik yaptığı topraklara bambaşka şekilde döndü Malazgirt Kalesini yeniden fethetti


"Malazgirt Kalesi'nde tarihi an"

Programın en dikkat çeken anı ise Keskin'in, Sultan Alparslan'ın 1071'de fethettiği Malazgirt Kalesi'ni sembolik olarak yeniden fethetmesi oldu. Burçlara çıkarak Malazgirt'i seyre dalan Keskin, "Bu manzara bana hem Sultan Alparslan'ı hem de askerlik yıllarımı hatırlatıyor. Malazgirt bizim kalbimizdeki en büyük zaferin adı" dedi.
Malazgirt sokaklarında Selçuklu kıyafetiyle yürüyen Keskin, çocukların ve gençlerin de ilgi odağı oldu. Birçok kişi onunla hatıra fotoğrafı çektirirken, bazı vatandaşlar "Bu ruh Malazgirt'in asıl kimliğini yansıtıyor" diyerek duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Yıllar önce askerlik yaptığı topraklara bambaşka şekilde döndü Malazgirt Kalesini yeniden fethetti


"Sultan Alparslan ruhu hep yaşayacak"

Sultan Alparslan'ın ruhunun hep yaşayacağını söyleyen Keskin, "Bana Sultan Alparslan ruhu burada 1974 yılında askerlik yaparken işlendi. 5 yıldır bu kıyafeti giyerek Türkiye'yi dolaşıyorum. Benim için Malazgirt bir toprak parçasından çok daha fazlası. 1071'de açılan kapının anlamını her gelişimde bir kez daha yaşıyorum. Sultan Alparslan ve şehitlerimizin ruhu burada dolaşıyor. Bu yüzden kıyafetimi giyip buraya geliyorum. Hem geçmişi yaşatıyor hem de genç nesillere aktarıyorum" dedi

"Malazgirt'te sembol haline geldi"

Her yıl Selçuklu kıyafetiyle kutlamalara renk katan Hacı Hasan Keskin, artık Malazgirt halkı için bir gelenek haline geldi. İlçeye her gelişinde hem tarihi ruhu yaşatıyor hem de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Ayrıca, vatanseverliğiyle de tanınan Hacı Hasan Keskin, Mehmetçik Vakfı'na tam dört daire bağışladığını belirterek bu ülkeye olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Üç dil bilen Keskin, yalnızca geçmişin izlerini taşımakla kalmıyor, aynı zamanda günümüz insanlarına da örnek bir yaşam sunuyor. Malazgirt halkı, her yıl ilçeye gelen Hacı Hasan Keskin'in Sultan Alparslan'a olan sevgisini ve gösterdiği bağlılığı takdirle karşılıyor. Keskin'in bu derin bağlılığı, geçmişle bugünü birleştiren ve geleceğe ışık tutan bir örnek olarak yaşatılmaya devam ediyor.

Güncel Haberler

Yıllar önce askerlik yaptığı topraklara bambaşka şekilde döndü! Malazgirt Kalesi'ni yeniden fethetti
#Gündem

Yıllar önce askerlik yaptığı topraklara bambaşka şekilde döndü! Malazgirt Kalesi'ni yeniden fethetti

Sakarya'da metrobüsler çalışmaya başlayınca günde 2 bin sefer düzenleyen araç trafikten kalkacak
#Gündem

Sakarya'da metrobüsler çalışmaya başlayınca günde 2 bin sefer düzenleyen araç trafikten kalkacak

Karadeniz'de korku salan hayvan hakkında uzman isim konuştu: Güçlü bir yırtıcıdır, genellikle gececidir
#Gündem

Karadeniz'de korku salan hayvan hakkında uzman isim konuştu: Güçlü bir yırtıcıdır, genellikle gececidir