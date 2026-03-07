'Sıfır Atık' için imzalar atıldı

Haberin Devamı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı arasında, üretim süreçlerinde kaynak verimliliğinin artırılması, atık oluşumunun önlenmesi ve azaltılması, atıkların ikincil hammadde olarak değerlendirilmesi, döngüsel ekonomi yaklaşımının ve sanayide döngüsel sistemlerin yaygınlaştırılması, yeşil üretim ve temiz teknoloji uygulamalarının teşvik edilmesi ve sıfır atık uygulamalarının geliştirilmesini amacıyla işbirliği protokolü hazırlandı.

Protokolün imza töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş’ın katılımıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında düzenlendi.

“SANAYİNİN YEŞİL DÖNÜŞÜME ODAKLI ÇALIŞMALARINI GÜÇLENDİRMEYE GAYRET EDİYORUZ”

İmza töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sıfır Atık Vakfı ile önemli bir işbirliği protokolünün imzalandığını belirterek, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak tüm ilgili kurumlarımızla birlikte Türkiye'de özellikle sanayinin yeşil dönüşüme odaklı çalışmalarını himaye etmeye, bu alanı güçlendirmeye gayret ediyoruz. Hem sanayi sektörlerinde karbon emisyonlu azaltıcı yatırımların hızlanması hem döngüsel ekonomiye ilişkin inisiyatiflerin güçlenmesi için büyük bir gayret içindeyiz.” dedi.

“SIFIR ATIK TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ MARKALARINDAN BİRİ”

Sıfır Atık Vakfı’nın hem Türkiye'de hem de küresel düzeyde bu alanda liderlik eden çok önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu ifade eden Bakan Kacır, vakfın Türkiye'ye COP31 Zirvesi’nin gelmesine öncülük eden çok güçlü bir inisiyatif olduğunu vurguladı.

Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın, Birleşmiş Milletler gündemine taşıdığı ve küresel düzeyde temel bir yaklaşıma dönüşmesine vesile olduğu Sıfır Atık yaklaşımının, Türkiye'nin en önemli markalarından biri haline geldiğini belirtti.

TÜBİTAK, KOSGEB VE TSE DE SÜRECE DAHİL EDİLECEK

Önümüzdeki dönemde hem bakanlık hem Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türk Standartları Enstitüsü (TSE) gibi ilgili kurumlar eliyle yürütecek çalışmalarda Sıfır Atık Vakfı ile çok daha güçlü bir iş birliği gerçekleştirileceğini kaydetti.

“COP31 ZİRVESİ TÜRKİYE'NİN DÜNYAYA BU ALANDA YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALARI EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE TAŞIYACAĞI BİR PLATFORM OLACAK”

Bu yıl Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı COP31 Zirvesi’nin Türkiye'nin dünyaya bu alanda yürüttüğü çalışmaları en güçlü şekilde taşıyacağı bir platform olacağını ifade eden Bakan Kacır, “Aynı zamanda insanlık değerlerinin savunuculuğunu en güçlü şekilde yapan ülkemizin bu alanda sözünün yükselmesine, mesajlarının küresel düzeyde farkındalık oluşturmasına vesile olacak.” diye konuştu.

“TOGG BAŞTA OLMAK ÜZERE TÜRKİYE'NİN YEŞİL DÖNÜŞÜMÜNÜN ÖNCÜ ÇALIŞMALARINI KÜRESEL SAHNEYE TAŞIYACAĞIZ”

Bakan Kacır, COP31 sürecinde de küresel iklim şampiyonu Samed Ağırbaş ile çok yakın bir çalışma içinde olacaklarını belirterek “Bu süreçte Bakanlığımızın Türkiye'de başlattığı, yürüttüğü pek çok inisiyatifi, Türkiye'nin otomobili TOGG başta olmak üzere Türkiye'nin yeşil dönüşümünün öncü çalışmalarını inşallah küresel sahneye taşıyacağız. Ben saygıdeğer başkanımıza ve ekibine huzurlarınızla teşekkür ediyorum. Bu imzaladığımız protokolün de hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.” dedi.









“GÜÇLÜ BİR İŞ BİRLİĞİ BAŞLATIYORUZ”

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ise imza töreninde yaptığı konuşmada, “Biz bugün imza altına aldığımız bu işbirliği protokolüyle beraber Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla başta Sıfır Atık Forumu, İstanbul Sıfır Atık Haftası, COP31 gibi alanlarda güçlü bir işbirliği başlatacağız.” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Türkiye'de ciddi bir görevi icra eden önemli bir kurum olduğunu söyleyen Ağırbaş, “Kendi bağlı kuruluşlarıyla beraber Türkiye'nin sanayisinin daha ileriye gitmesine ve Millî Teknoloji Hamlesinin başarıya ulaşmasındaki en önemli lokomotifimiz.” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin bu yıl COP31 programına ev sahipliği yapacağını hatırlatan Ağırbaş, kendisinin de zirvede Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu olarak görev üsteleneceğini belirtti.

“SIFIR ATIK VAKFI DÜNYANIN FARKLI BÖLGELERİNDE ARALIKSIZ OLARAK ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR”

Ağırbaş, 2017 yılında Emin Erdoğan’ın liderliğinde başlatılan Sıfır Atık hareketinin bugün dünyanın 193 ülkesinde karşılık bulduğunu belirterek, “Bu Vakıf artık Birleşmiş Milletlerin ana partneri olarak dünyanın farklı coğrafyalarında, farklı bölgelerinde aralıksız olarak çalışmaya devam ediyor.” dedi.

BAKANLAR OTURUMU HAZİRAN AYINDA YAPILACAK

Sanayide yeşil dönüşümün büyük önem taşıdığına da dikkati çeken Ağırbaş, Bakan Kacır’ın ev sahipliğinde bakanlar oturumu düzenleyeceklerini açıkladı. Uluslararası kuruluşların da bu toplantıya katılacağını ifade eden Ağırbaş, “Bu bağlamda yapacak olduğumuz bakanlar oturumunda alınacak kararların COP'un geleceğine ve dünyanın geleceğine etki edeceğine biz inanıyoruz. Bakanlar oturumunu Haziran ayında yapmayı planlıyoruz. Burada hem ülkeler sanayi bağlamında, teknoloji bağlamında, COP’ta neleri görmek istiyor, bunlar tartışılacak ve önümüzdeki süreçte bakanlığımızın liderliğinde başta uluslararası kuruluşlarla ve diğer kurumlarla nasıl bir iş birliği yapılacak, bunlar tartışılacak.” diye konuştu.

“SIFIR ATIK VAKFI OLARAK BAKANLIĞIMIZIN PARTNERİ OLMAKTAN DOLAYI GURUR DUYUYORUZ”

Sıfır Atık Vakfı olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile iş birliği yapmaktan gurur duyduklarını dile getiren Ağırbaş, “Sayın Bakanımızın liderliğinde dünyanın farklı bölgelerindeki sanayicileri ve teknoloji üretenleri toplayacağımız danışmanlık toplantıları yapıyor olacağız.” dedi.

“COP31 HERKESİN COP’U OLSUN İSTİYORUZ”

COP31’in herkesin katılımına açık bir platform olmasını istediklerini de vurgulayan Ağırbaş, “COP31 herkesin COP’u olsun istiyoruz ve dünya coğrafyalarındaki bütün topluluklar COP31'de kendini bulsunlar, kendini ifade edebilsinler. Bu alanda herkesin sesini dinlemek istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Konuşmasının sonunda Sıfır Atık Vakfı’nın kurucusu Emine Erdoğan’a ve desteklerinden dolayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’a teşekkür etti. Konuşmaların ardından taraflar, işbirliği protokolünü imzaladı. Tören, fotoğraf çekimiyle sona erdi.