Sidretül Münteha nedir, ne demek? Sidretül Münteha nerede? Sidretül Münteha ile ilgili ayetler!

Mescid-i Haram’dan, Mescid-i Aksa’ya getirilip, oradan Cebrail’in kılavuzluğunda göğe yükselen Hz. Muhammedin yolculuğunu anlatan Miraç Gecesi, Peygamber Efendimiz sırasıyla Hz. Adem, Hz Yusuf, Hz Yahya, Hz İsa, Hz İdris, Hz Harun, Hz Musa ve Hz İbrahim peygamberleri görmüştür. Cebrail Aleyhisselam’ın miraç yolculuğu Sidretü’l Münteha’da son bulmuş, Allah Resulü (s.a.v) tek başına yolculuk yapmıştır. Peki Sidret'ül münteha nedir? Sidret'ül münteha anlamı ne demek, Sidretül Münteha nerede?

SİDRETÜ'L-MÜNTEHA NEDİR, NEREDE BULUNUR?

Sidretü'l-müntehâ, yedinci semada bir hadise göre de altıncı semada Arş'ın sağ tarafında bulunan bir nebk ağacıdır. Müttakilere vaad edilen cennetin nehirleri (Muhammed, 47/15) onun altından çıkar. Hz. Peygamber’in meyvesini tacın püsküllerine, yapraklarını da fil kulaklarına benzeterek tavsifte bulunduğu bu ağaç hakkında "Öyle bir ağaç ki bir binici onun gölgesinde yetmiş sene yol alsa yine kat edemez. Bir yaprağı ümmetin hepsini örter." Şeklinde rivayet etmiştir.

İbnü Mes'ud'dan gelen bir rivayette ise "Sidretü'l-Müntehâ, cennetin uc kısımlarında bulunan bir yerdir. Üzerinde ise Sündüs ve İstebrak'ın etekleri vardır." Olarak rivayet edilmiştir.

Keşşâf'da da "Sidre-i Müntehâ sanki cennetin bitiş noktasındadır." şeklinde bir ifade de vardır. İbnü Abbas ve Ka'b'dan nakledildiğine göre Sidre-i Müntehâ, arşın altında bulunan bir ağaçtır ki, melekler, nebiler ve mahlukat içinde bulunan âlimlerin ilmi sonuçta ona ulaşır. Ondan ötesi ise gaybdır, Allah'tan başkası bilemez.

Dahhâk'tan yapılan bir rivayette de şöyle denilir: "Allah'ın her emri ona ulaşır, ondan daha ileri geçemez." Görüldüğü gibi bütün bu sözler, müntehâ kelimesinin ifade ettiği anlamı açıklayıcı mahiyettedir.

2. Fahreddin Râzî de tefsirine ikinci sırada kaydettiği bir görüşte de "Sidre, 'Rakib'den 'rikbe' gibi bina-i merre olarak alınırsa bu takdirde sidre-i müntehâ, hayret-i kusuâ (en son hayret) mânâsını ifade eder."

SİDRETÜL MÜNTEHA İLE İLGİLİ AYETLER

Kur’an’da bir yerde sidretü’l-müntehâ (en-Necm 53/14), bir yerde yalnız sidre (en-Necm 53/16) şeklinde geçer. Sidr iki âyette de (Sebe’ 34/16; el-Vâkıa 56/28) “ağaç” mânasına gelmektedir. Çeşitli hadis rivayetlerinde yapraklarının yıkanmada kullanılması sebebiyle sidr, ayrıca âyetteki konumu itibariyle sidretü’l-müntehâ yer alır.