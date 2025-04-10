Siber suçlara yönelik 27 ilde operasyon: 237 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde, il emniyet müdürlükleri ve il jandarma komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucunda, 19-27 Mart tarihleri arasında 27 ilde "siber suç ve suçlulara" yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya şu bilgileri paylaştı;

19-27 Mart 2025 tarihleri arasında Emniyetimiz ve Jandarmamız tarafından 27 ilde "Siber Suç ve Suçlulara" yönelik düzenlediğimiz operasyonlarımızda; 237 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden;

- 118’i TUTUKLANDI.

- 34’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu; Karabük, Ankara, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Bayburt, Zonguldak, Sivas, Bolu, Adana, Adıyaman, Bursa, İstanbul, Kırşehir, Kayseri, Tekirdağ, Kütahya, Bingöl, Hatay, Tokat, Çanakkale, Erzurum, Mersin, Antalya, Kocaeli, Nevşehir ve Şanlıurfa’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;