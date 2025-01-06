Siber Güvenlik Başkanlığı için kanun teklifi Meclis’e sunuluyor

Teklif, AK Parti milletvekillerinin imzasıyla bu hafta Meclis Başkanlığı’na sunulacak. Kanun Teklifi, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle kurulacak Siber Güvenlik Başkanlığının yasal altyapısını oluşturacak. Teklifte, Cumhurbaşkanlığına doğrudan bağlı olacak Siber Güvenlik Başkanlığının teşkilat yapısı, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin düzenlemeler yer alacak.

Başkanlık, Cumhurbaşkanı başkanlığındaki İçişleri, Adalet, Milli Savunma, Ulaştırma ve Altyapı, Sanayi ve Teknoloji gibi bakanlıkların da yer alacağı Siber Güvenlik Kurulu’nun kararlarını uygulayacak. Siber güvenlik ve bilişim altyapılarının korunması alanlarında çalışmalar yapacak olan Başkanlık ayrıca kamu kurumları arasındaki koordinasyonu da sağlayacak.

AK Parti, ocak ayında iklim değişikliği, karbon ayak izi takibi, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da değişiklik öngören kanun tekliflerini de Meclis Başkan-lığı’na sunmaya hazırlanıyor.