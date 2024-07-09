SHP’yi yeniden kim kurdu, SHP kurucuları kimler? SHP’nin genel başkanı kimdir?

Siyaset arenasına 14 yıllık ara veren SHP (Sosyal Demokrat Halkçı Parti), üçüncü kez yeniden kuruldu. Yargıtay'ın resmi internet sitesinde yayınlanan karara göre SHP, 28 Haziran 2024'te kuruldu. Partinin genel merkezi adresi de Ankara'nın göbeğindeki işlek caddelerinden "Meşrutiyet Mahallesi, Karanfil Sokak, Çankaya, Ankara" olarak geçti.

SHP’Yİ YENİDEN KİM KURDU, SHP KURUCULARI KİMLER?

"Abdullah Çapar, Ahmet Arslan, Akın Gülay, Aziz Kızılarslan, Berat Umut Hoşgör, Burak Çelik, Diler Korkmaz, Doğukan Akdeniz, Emirkan Akdeniz, Emre Can Dursun, Enes Çelik, Engin Akyıldırım, Erdal Kayhan, Erdem Kaya, Erhan Kardeş, Gürkan Çelik, Hasan Korkmaz, İsmail Berk Güldoğan, Jale Ak, Kadriye Çelik, Mervenur Çelik, Mithat Çelik, Mücahit Çetinkaya, Okan Kanpara, Onur Karataş, Osman Ali Cavcı, Sabriye İçkilli, Selahattin Kardeş, Şaban Ergül, Tamer Demircan, Yunus Diler, Zülfü Hamit Altın."

FESHEDİLDİ SONRA EDP İLE BİRLEŞTİ

SHP, 1995'te Murat Karayalçın'ın liderliğinde kurumsal kimliğini feshedip CHP'ye katılmıştı. Karayalçın 2002 yılında partiyi yeniden kurmuş ve CHP'deki Deniz Baykal muhaliflerini bir araya getirmişti. Murat Karayalçın'ın 2009 yılında SHP'den, CHP'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak için ayrılması sonucunda genel başkanlık görevini Hüseyin Ergün devralmıştı.

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MURAT KARAYALÇIN'DAN AÇIKLAMA:

Yeniden kuruldu' demek doğru değil

Murat Karayalçın "SHP yeniden açıldı" iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"SHP yeniden kuruldu demek doğru değil" diyen Karayalçın şunları söyledi:

"Bu haberin başlığı 'SHP yeniden kuruldu' olmamalı. Çünkü yasal bir ölçü var mı yok mu bilmiyorum ama siyasi ahlak açısından kendi varlığına son vermiş bir partinin yeniden canlanması son verme kararını veren delegelerin, yeniden açılma kararını vermesi ile mümkün olur. 1995 Şubat ayında Sosyaldemokrat Halkçı Parti kurultayında SHP'li delegeler partinin CHP çatısında birleşme kararını almışlardı.

SHP'yi temsil edenler son gelen başkan olarak benim ve o kurulayın delegeleridir. Benden ya da delegelerden böyle bir girişim gelmediğine göre, yeni kurulan partiyi 'SHP yeniden kuruldu' diye adlandırmak son derece yanlış"

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Sadece adreslerini verdiler Yargıtay'ın sitesinden ama kim oldukları ile ilgili bir bilgim yok. Sonra bir bildiri yayınlanmış onda da isim yok, imza yok kurucular kurulu diye adlandırılmış. SHP'de CHP'de ve DSP'de siyaset yapmış siyasetçiler ifadesini kullanmışlar."