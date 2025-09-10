SGK borcu yoktur yazısı nasıl ve nereden alınır?

Haberin Devamı

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) borcu olmadığını kanıtlamak isteyen gerçek ve tüzel kişiler için "SGK borcu yoktur" yazısı büyük önem taşıyor. Bu belge, genellikle resmi işlemler ve başvurular sırasında talep edilir. Belgeyi almak için öncelikle SGK'nın internet sitesinde bulunan "e-Borcu Yoktur Taahhüt Belgesi" ve "e-Borcu Yoktur Başvuru Formları" eksiksiz bir şekilde doldurulmalı ve ilgili Sigorta İl veya Sigorta Müdürlüklerine teslim edilmeli. Başvurunun SGK tarafından incelenip onaylanmasının ardından, e-Bildirge kullanıcı bilgileriyle sisteme giriş yapılarak belge kolayca temin edilebilir.

SGK borcu yoktur yazısı nedir?

SGK borcu yoktur yazısı, ilgili kişi veya kurumun Sosyal Güvenlik Kurumu'na herhangi bir prim veya benzeri borcunun bulunmadığını resmi olarak gösteren bir belgedir. Bu belge, özellikle kamu ihalelerine katılmak, devlet tarafından sunulan teşvik ve desteklerden yararlanmak veya bankalardan kredi çekmek gibi finansal ve resmi işlemlerde talep edilen önemli bir evraktır.

SGK borcu yoktur yazısı neden istenir?

Bu belgenin talep edilmesinin birkaç temel nedeni bulunuyor:

İhaleler ve teşvikler: Kamu ihalelerine girecek olan firmalardan veya devlet teşviklerinden faydalanmak isteyen işletmelerden borç durumlarını net bir şekilde göstermeleri istenir.

Kamu ihalelerine girecek olan firmalardan veya devlet teşviklerinden faydalanmak isteyen işletmelerden borç durumlarını net bir şekilde göstermeleri istenir. Kredi başvuruları: Bankalar ve finans kuruluşları, kredi başvurusunda bulunan kişi veya kurumların mali güvenilirliğini teyit etmek amacıyla bu belgeyi talep edebilir.

Bankalar ve finans kuruluşları, kredi başvurusunda bulunan kişi veya kurumların mali güvenilirliğini teyit etmek amacıyla bu belgeyi talep edebilir. İş başvuruları: Bazı işverenler, işe alım sürecinde adayın geçmiş sigortalılık durumunu ve prim ödemelerindeki düzenliliğini kontrol etmek için SGK borcu yoktur yazısı isteyebilir. Bu, adayın finansal geçmişi hakkında bir fikir verir.

SGK borcu yoktur yazısını almak için izlenmesi gereken adımlar şunlardır:

Formların doldurulması: İlk olarak, SGK'nın resmi internet sitesinde yer alan "e-Borcu Yoktur Taahhüt Belgesi" ve "e-Borcu Yoktur Başvuru Formları" eksiksiz ve hatasız bir şekilde doldurulur.

İlk olarak, SGK'nın resmi internet sitesinde yer alan "e-Borcu Yoktur Taahhüt Belgesi" ve "e-Borcu Yoktur Başvuru Formları" eksiksiz ve hatasız bir şekilde doldurulur. Başvuru: Doldurulan bu belgeler, ilgili Sigorta İl veya Sigorta Müdürlüklerinden birine teslim edilerek başvuru işlemi tamamlanır.

Doldurulan bu belgeler, ilgili Sigorta İl veya Sigorta Müdürlüklerinden birine teslim edilerek başvuru işlemi tamamlanır. Aktivasyon: Yapılan başvuru SGK yetkilileri tarafından incelenir ve uygun bulunması halinde aktivasyon işlemi gerçekleştirilir.

Yapılan başvuru SGK yetkilileri tarafından incelenir ve uygun bulunması halinde aktivasyon işlemi gerçekleştirilir. Belgenin alınması: Aktivasyon işlemi tamamlandıktan sonra işverenler, kendilerine ait e-Bildirge kullanıcı kodu ve şifresi ile sisteme giriş yapar. e-Bildirge ana menüsünde bulunan "e-Borcu Yoktur Belgesi Hazırlama" seçeneği üzerinden belge oluşturulup indirilebilir.

SGK borcu yoktur yazısı, dijital ortamda iki farklı platform üzerinden kolaylıkla alınabiliyor:

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi internet sitesi olan www.ssk.gov.tr

e-Devlet kapısı üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/sgk-esgkuyg-esgksifre-e-borcu-yoktur adresi

SGK borcu kimlere çıkar?

SGK borcu, genellikle kendi primlerini ödemekle yükümlü olan kişiler için ortaya çıkar. Bir işverene bağlı olarak çalışan kişilerin sigorta primleri işverenleri tarafından ödendiği için bu çalışanlar adına doğrudan bir borç oluşmaz. Ancak herhangi bir işte çalışmayan ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında kendi primlerini dışarıdan ödemek zorunda olan kişiler, aylık prim ödemelerini zamanında yapmadıklarında GSS borcu ile karşılaşırlar. Ödenmeyen bu primlere ayrıca gecikme zammı da uygulanır.