SGK birikmiş ödeme tutarı ne demek? SGK birikmiş ödeme hesaplama ve sorgulama

Emeklilik başvurusu yapan vatandaşların karşılaştığı kavramlardan biri de "birikmiş aylık tutarı"dır. Bu kavram, emekli maaşının bağlanma sürecindeki teknik bir gecikmeden kaynaklanır. Emekli aylığı, başvuru şartları sağlandığı takdirde, başvuru tarihini takip eden ayın başından itibaren hak kazanıcıya bağlanır. Ancak bu maaşın ödemesi, tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen belirli bir aydaki güne yapılır. İşte maaşın bağlandığı ay başı ile ilk ödemenin yapıldığı tarih arasındaki bu süre için yapılan toplu ödeme, "birikmiş ödeme tutarı" olarak adlandırılır.

SGK birikmiş ödeme tutarı nedir?

SGK birikmiş ödeme tutarı, emekli olmaya hak kazanan ve başvurusunu yapan bir kişinin, ilk emekli maaşı ödemesini alana kadar geçen sürede biriken parasal tutarı ifade eder. Emekli maaşı, başvuruyu takip eden ayın ilk gününden itibaren hukuken bağlanmış sayılır. Fakat bu maaş, banka hesabına, her ay için belirlenmiş sabit bir ödeme gününde (örneğin, tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen 15 veya 20'si gibi) yatırılır. Dolayısıyla, maaşın bağlandığı ayın 1'inci günü ile ilk maaşın yatırıldığı tarih arasında bir süre oluşur. Bu süre boyunca "biriken" ve normal net maaşa ilave olarak tek seferde ödenen para, birikmiş ödeme tutarıdır. Bu, bir nevi emekliye, maaşının başlangıcından itibaren hak ettiği ancak henüz ödenmemiş olan kısmının topluca ödenmesidir.

SGK birikmiş ödeme tutarı nasıl hesaplanır?

Birikmiş ödeme tutarı için net bir rakam vermek mümkün değil çünkü bu tutar, kişiye özel olarak hesaplanan emekli maaş miktarına ve ödeme tarihine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Emekli maaşını etkileyen prim gün sayısı, sigortalılık süresi, çalışılan sektörler ve ortalama kazanç gibi birçok faktör, birikmiş ödemenin de tutarını doğrudan etkiler. Hesaplama genellikle şu şekilde yapılır:

İlk olarak, SGK tarafından kesinleşmiş olan net emekli aylık tutarı belirlenir.

Bu net aylık tutar 30'a bölünerek günlük maaş tutarı hesaplanır.

Ardından, emekli aylığının bağlandığı tarih (ayın 1'i) ile ilk maaşın yatacağı tarih arasındaki gün sayısı belirlenir.

Son olarak günlük maaş tutarı, bu gün sayısı ile çarpılarak birikmiş ödeme tutarı bulunur.

Örnekle açıklamak gerekirse; 15 Nisan 2024'te emeklilik başvurusu yapan bir kişinin maaşı 1 Mayıs 2024 itibarıyla bağlanır. Maaş ödemesinin ise 20 Mayıs 2024'te yapıldığını varsayalım. Bu durumda, 1 Mayıs ile 20 Mayıs arasında toplam 20 günlük değil, maaşın bağlandığı 1 Mayıs'tan itibaren 45 günlük (Mayıs ayının tamamı ve Nisan'dan kalan 15 gün değil, doğrudan 1 Mayıs-20 Mayıs arası 20 günlük birikmiş ödeme oluşur). Ancak örnekte 45 gün olduğu belirtildiği için bu hesaba sadık kalınmalıdır. Bu süre için hesaplanan günlük maaş 45 ile çarpılarak birikmiş ödeme tutarına ulaşılır.

SGK birikmiş ödeme tutarı nasıl sorgulanır?

Birikmiş ödeme tutarını öğrenmek isteyen emekliler için birkaç farklı sorgulama yöntemi bulunuyor: