Seyit Onbaşı kaç kilo mermi kaldırdı? Seyit Onbaşı kimdir, nereli, kaç kiloydu? Seyit Onbaşı’nın hikayesi ve fiziksel özellikleri!

Çanakkale kahramanlarından biri olan Seyit Onbaşı Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde yine gündem geldi. Çanakkale Savaşı’nda kaldırdığı mermi ile savaşın seyrini değiştiren Seyit Onbaşı’nın Seyit Onbaşı'nın hikayesi sorgulanıyor. Peki, Seyit Onbaşı kimdir, kısaca hikayesi nedir, nereli ve kaç kilo? Seyit Onbaşı'nın taşıdığı mermi kaç kilogramdı? İşte Seyit Onbaşı’nın fiziksel özellikleri ve hayat hikayesi…

SEYİT ONBAŞI KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDAYDI?

Seyit Ali Çabuk veya bilinen adıyla Seyit Onbaşı (Eylül 1889 - 1 Aralık 1939), I. Dünya Savaşı'nda Çanakkale Cephesi'nde çarpışan Türk askeridir.

1. Dünya Savaşı sırasında Çanakkale cephesinde Rumeli Mecidiye Tabyası görev yaptığı sırada top mermilerini insanüstü bir güçle sırtlayarak top kundağına yerleştirmeyi başarmış ve Birleşik Krallık'a ait Ocean Zırhlısı'nı dümenden vurarak kontrolden çıkmasına ve bir mayına çarpıp batmasına sebep olmuştur. Seyit Onbaşı'nın yaşadığı bu gerçek olayın anlatısı, halk muhayilesi içinde efsanevi bir anlatıya dönüşmüştür.

Seyit Onbaşı, 1889 yılında Balıkesir'in Havran ilçesinin Çamlık Köyü'nde doğdu. Çamlık Köyü'nün eski ismi Manastır'dır. Babası Cuburoğulları ailesinden Abdurrahman annesi ise Çamlık Köyü'nden Emine Kadın'dır.

Seyit Onbaş (Kocaseyit), aynı köyden Şakir kızı Emine ile evlenmiştir. Çiftin, beş çocuğu olmuştur. Seyit Onbaşı, Cumhuriyet döneminde "Çabuk" soyadını aldı.

Harbin sona esmesinin ardından memleketine dönen Seyit Onbaşı, yaşamını köyünde sürdürmüştür.

SEYİT ONBAŞI NE ZAMAN VE NEDEN ÖLDÜ?

Seyit Onbaşı, 1939 yılının Aralık ayında zatürreden hayatını kaybetmiştir.

SEYİT ONBAŞI’NIN TAŞIDIĞI MERMİ KAÇ KİLOGRAMDI?

Askerlik çağına gelince pek çok yaşıtıyla birlikte topçu neferi olarak görev alan Seyit Onbaşı, Çanakkale muharebeleri sırasında 276 Kg.'lık top mermisi kaldırmıştır.

18 Mart Deniz Savaşı anında, Rumeli Mecidiye Tabyası'nda ayakta kalan tek top vardı ve onun da mermi kaldıran vinci bozulmuştur.

Seyit Onbaşı büyük bir güçlükle 215 Okkalık olan bu ağır mermiyi üç kez tekrarlayarak namlunun ucuna sürerek bu kahramanlığınla Ocean gemisi büyük bir yara almıştı.

SEYİT ONBAŞI MERMİYİ TAŞIRKEN NE DEDİ?

Seyit Ali Onbaşı ile birçok menkıbeyi Mehmet İhsan Genişçan, eserlerinde şöyle dile getirmiştir;

"Ne hikmetse bataryada tek top ayakta kalırken, ama onun da vinci kırık olduğundan mermileri namluya bir türlü süremiyorlardı. Yüzbaşı Hilmi Bey, etrafında birilerinden yardım almak düşüncesiyle bataryadan uzaklaştığı esnada Niğdeli Ali ve Koca Seyit ümitsiz ve hayli perişan vaziyette ne yapacaklarını düşünüp duruyorlardı.

"Ulu ve yüce Allah'tan başka hiçbir güç kuvvet yoktur ki", duasını Seyit'in ağzından nur tanesi gibi adete damla, damla dökülmeye başlamıştır.

Seyit Ali, bu duayı defalarca üst, üste okumuştur. Bu Allah'a yalvarışı şüphesiz hiç kimsenin ettiği dualara benzemiyordu.

Aşk ile feryat etmesi ve 257 okkalık top mermisini kucaklayarak omuzuna alması birdenbire olmuştur. Demir basamakları tam üç kez inip çıkmıştır.

Yanında bulunan Niğdeli Ali, Seyit'in göğsünden ve omuzundan gelen kemiklerinin çatırdamasını duymuştur. Hayret ediyor, dehşet içinde bakıyordu.

Topun namlusuna sürülen üçüncü mermi ile savaşın kaderini bu şekilde değiştiren ve olay yaratmış oldu. İngilizler'e ait "Ocean" adlı zırhlı, bu merminin vuruşuyla korkunç yara almıştır.

SEYİT ONBAŞI’NIN BOYU CM, KİLOSU KAÇ? (FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ)

Seyit Onbaşı tahmini 80- 90 kg civarında olabilir.