Seydikemer'de zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

24.01.2026 - 19:50Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MUĞLA (AA)

Seydikemer'de zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Gerişburnu Mahallesi Saklıkent Kavşağı'nda duramayan kamyon, trafik ışıklarında bekleyen 7 otomobile çarptı.

İhbar üzerine 4 kişinin yaralandığı kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.

