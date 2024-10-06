Sessiz tehdit: Marburg virüsü! Yayılma riski yüksek

Ruanda’da 36 vaka ve 11 ölümün bildirildiği virüsün, komşu ülkelere yayılma riski var.

Ebolaya benzerliğiyle bilinen Marburg virüsü, ölümcül hemorajik ateşe neden olması nedeniyle ciddiye alıınması gereken bir tehdit.

Milliyet'te yer alan habere göre; Ruanda’da 36 vaka ve 11 ölümün bildirildiği virüsün, komşu ülkelere yayılma riski var. Ebolaya benzerliğiyle bilinen Marburg virüsü, ölümcül hemorajik ateşe neden olması nedeniyle ciddiye alıınması gereken bir tehdit. Virüs hakkında bilgi veren Biruni Üniversite Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü’nden Uzm. Dr. Müberra Hraloğlu, ilk başta grip benzeri belirtiler ortaya çıkaran virüsün, hastalık ilerledikçe iç ve dış kanamalara yol açtığını aktararak, ”Bu aşamada hastanın ölüm riski artar. Virüs, enfekte bir kişinin kanı, vücut sıvıları veya dokularıyla doğrudan temas yoluyla bulaşır. Özellikle sağlık çalışanları, enfekte kişilerle temas halinde oldukları için büyük bir risk altındadır” dedi. Marburg virüsüne karşı onaylanmış bir tedavi veya aşı bulunmuyor. Erken müdahale ve yoğun bakım desteği, hayatta kalma şansını artırabiliyor.

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