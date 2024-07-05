Servet Yardımcı kimdir, nereli? UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı’nın biyografisi

Servet Yardımcı 26 Aralık 1957 yılında Rize’de dünyaya geldi. Bir dönem amatör olarak futbol oynayan yardımcı Rizespor’da yöneticilik yaptı.

Londra Metropolitan Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu.



Servet Yardımcı ilk kez 2008 yılında Hasan Doğan’ın listesinden Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kuruluna girdi.



Hasan Doğan döneminde Başkan Vekilliği görevi üstlenen Yardımcı sonrasında benzer şekilde Mahmut Özgener döneminde Başkan Vekili olarak görev yapmaya devam etti.



Mehmet Ali Aydınlar döneminde yönetim kurulu üyesi olan Yardımcı, 2012 yılında görevine başlayan Yıldırım Demirören döneminde ise 1. Başkan Vekili oldu.



Nihat Özdemir döneminde ise Türkiye Futbol Federasyonu’nun FIFA ve UEFA ile ilişkilerini yürüttü.



2015 yılında UEFA Yönetim Kuruluna girmek için aday oldu ancak seçilmedi. 5 Nisan 2017'deki 41. UEFA Kongresinde yapılan seçimi kazanan Yardımcı, UEFA Yönetim Kuruluna girdi. 2021'de yeniden aday oldu ve tekrar seçildi.



Yardımcı son olarak 2022 yılında yapılan TFF Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulunda görevini bıraktı.

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SERVET YARDIMCI'NIN MESLEĞİ NE?

40 yıldır iş hayatında armatörlük ve tersanecilik alanında çalışan, aile şirketlerinin yönetim kurulu başkanlığını sürdüren Yardımcı, 2008 yılından itibaren çeşitli dönemlerde TFF yönetimlerinde yer aldı, bir süre de TFF Başkanlığı da yaptı.

Şenes Erzik sonrası UEFA'da en üst seviyede görev yapan ilk Türk olan Servet Yardımcı, 7 yıldır UEFA İcra Kurulu Üyeliği'ni sürdürürken, bu süreçte 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupa Finali’nin Türkiye’de yapılmasını, Monte Carlo’dan sonra 2 yıl üst üste UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimlerinin Türkiye ev sahipliğinde organize edilmesini sağladı. Ayrıca 2032 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası’nın Türkiye’de (İtalya ortaklığıyla) yapılacak olmasına öncülük etti.



