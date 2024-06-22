Servet Batuhan Bilgin kimdir, Diyarbakır ve Mardin Yangınları için ne dedi?

Servet Batuhan Bilgin adlı kullanıcı sosyal medya hesabı üzerinden Diyarbakır ve Mardin’de birçok vatandaşın hayatını kaybettiği yangınlar için, “Beter olun beter. Ateşler harlansın, hepiniz geberin” ifadelerini kullanınca bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.

SERVET BATUHAN BİLGİN KİMDİR?

1988 yılında Gümüşhane Şiran ilçesinde doğmuştur. Lise öğretimini Eğitim Dili İngilizce olan Gaziantep Sanko Okullarında tamamlamış olup, 2012 yılında Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

Ankara Barosuna kayıtlı avukat Servet Batuhan Bilgin, çalışma hayatı boyunca özel hukuka ve özellikle fikri mülkiyet hukukuna ilişkin davalar ve yasal takipler yönünden çalışmalar göstermiştir.