Serkan Sorkunlu kimdir, neden öldü? Ankaragücü taraftarı Serkan Sorkunlu’nun hayatı…
Ankaragücü taraftarı, tribünlerin sevilen ismi Serkan Sorkunlu hayatını kaybetti. Sorkunlu’nun ölüm haberini alanlar Serkan Sorkunlu kimdir, neden öldü? Sorgularına yanıt aramaya başladı. İşte Ankaragücü taraftarı Serkan Sorkunlu’nun hayatı…
07.04.2022 - 09:26 |
Youtube'da Benekli Ayhan ismiyle içerik üreten Ayhan Koç'un videolarında sık yer verdiği Serkan Sorkunlu yaşamını yitirdi. Ankaragücü taraftarı başta olmak üzere birçok taraftar grubu, Serkan Sorkunlu'ya başsağlığı mesajı yayınladı.
SERKAN SORKUNLU KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ?
Ankaragücü taraftarı Serkan Sorkunlu, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Serkan Sorkunlu 1983 yılında Ankara'da doğdu.
Serkan Sorkunlu’nun kendi anlatımıyla kendini tanıttığı videosu…