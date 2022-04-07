GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemSerkan Sorkunlu kimdir, neden öldü? Ankaragücü taraftarı Serkan Sorkunlu’nun hayatı…
HaberlerGündem Haberleri Serkan Sorkunlu kimdir, neden öldü? Ankaragücü taraftarı Serkan Sorkunlu’nun hayatı…
ABONE OL

Serkan Sorkunlu kimdir, neden öldü? Ankaragücü taraftarı Serkan Sorkunlu’nun hayatı…

Ankaragücü taraftarı, tribünlerin sevilen ismi Serkan Sorkunlu hayatını kaybetti. Sorkunlu’nun ölüm haberini alanlar Serkan Sorkunlu kimdir, neden öldü? Sorgularına yanıt aramaya başladı. İşte Ankaragücü taraftarı Serkan Sorkunlu’nun hayatı…

07.04.2022 - 09:26 |
Serkan Sorkunlu kimdir, neden öldü? Ankaragücü taraftarı Serkan Sorkunlu’nun hayatı…

Youtube'da Benekli Ayhan ismiyle içerik üreten Ayhan Koç'un videolarında sık yer verdiği Serkan Sorkunlu yaşamını yitirdi. Ankaragücü taraftarı başta olmak üzere birçok taraftar grubu, Serkan Sorkunlu'ya başsağlığı mesajı yayınladı.

SERKAN SORKUNLU KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ?

Ankaragücü taraftarı Serkan Sorkunlu, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Serkan Sorkunlu 1983 yılında Ankara'da doğdu.

Serkan Sorkunlu’nun kendi anlatımıyla kendini tanıttığı videosu… 

GÜNCEL HABERLER

KDV indirimi ile ilgili flaş detay! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

KDV indirimi ile ilgili flaş detay! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

Prof. Dr. Birpınar: Türkiye iklim finansmanı için doğru adres olmaya devam edecek

Prof. Dr. Birpınar: Türkiye iklim finansmanı için doğru adres olmaya devam edecek

Hollanda'da enflasyon 46 yılın zirvesini gördü

Hollanda'da enflasyon 46 yılın zirvesini gördü

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

7 Nisan A101 kataloğu 2022! Perşembe A101 aktüelde neler var? A101 aktüel 7 Nisan 2022 ürünler kataloğu!

7 Nisan A101 kataloğu 2022! Perşembe A101 aktüelde neler var? A101 aktüel 7 Nisan 2022 ürünler kataloğu!

Sıradaki Haber
Prof. Dr. Birpınar: Türkiye iklim finansmanı için doğru adres olmaya devam edecek

Prof. Dr. Birpınar: Türkiye iklim finansmanı için doğru adres olmaya devam edecek

Sıradaki Haber
Sağlık Bakanlığı kura canlı yayın linki! Gözler iscisonuc saglik gov tr’de! (Sağlık Bakanlığı personel alımı kurası canlı izle)

Sağlık Bakanlığı kura canlı yayın linki! Gözler iscisonuc saglik gov tr’de! (Sağlık Bakanlığı personel alımı kurası canlı izle)

Sıradaki Haber
IKBY’deki petrol rafinerisi 3 roketle hedef alındı

IKBY’deki petrol rafinerisi 3 roketle hedef alındı

Sıradaki Haber