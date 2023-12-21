Şerif amca neden öldü? Hatay depreminde bisküvi ile enkaz başında bekleyen Şerif Ölmez kimdir?

Türkiye 6 Şubat depreminin etkisini yaşamaya devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem 10 ilde yıkımlara neden oldu. Binlerce ev enkaz yığınına dönerken, yüzlerce kişi hayatını kaybetti. O felakette hafızalara kazınan isimlerden biri de enkaz başında elindeki bisküvi ile yakınlarını bekleyen Şerif Amca oldu. Enkaz altında kalan çocukları ve eşi için çaresizce bekleyen baba, depremin ilk günlerinde uzatılan mikrofona "Cebimde bisküvi var. Dünden beri yiyemiyorum, çocuklarıma verecektim. Kimse çıkmadı" demişti.

Şerif amca neden öldü?

Ölmez, depremden kısa süre yakalandığı kanser nedeniyle hayatını kaybetti.