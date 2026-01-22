Şereflikoçhisar’da bulundu! II. Abdülhamid dönemine ait, koruma altına alındı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde adliyede arşiv düzenleme çalışmaları kapsamında tespit edilen Sultan II. Abdülhamid dönemine ait belgeler, koruma altına alındı.

Şereflikoçhisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen arşiv düzenleme ile kurumsal hafıza çalışmaları kapsamında, Sultan II. Abdülhamid dönemine ait yaklaşık 120-150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı.

Şereflikoçhisar Başsavcılığı'nca titizlikle koruma altına alınan belgeler, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile resmi görüşmelerin ardından tarihi ve kıymetli evraklar, Osmanlı Arşivleri kısmına resmi protokolle teslim edildi.

