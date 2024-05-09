Sendikasız öğretmen iş bırakma eylemi yapabilir mi, sendikasız öğretmen eyleme katılabilir mi? İş bırakma eyleminde okula gidilir mi, ek ders kesilir mi?

Bir öğrencinin bir okul müdürü tarafından silahla öldürmesi olayı binlerce öğretmeni harekete geçirdi. Sendikalar Türkiye genelinde 10 Mayıs Cuma günü iş bırakma eylemi yapacak. Sendikaların yaptığı araştırmaya göre ülke genelince 1 günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirilecek. Eylem için harekete geçilirken, İş bırakma eyleminde okula gidilir mi, sendikasız öğretmen iş bırakma eylemi yapabilir mi? Sendikasız öğretmen eyleme katılabilir mi, İş bırakma eyleminde ek ders kesilir mi? Gibi soruların yanıtı da araştırılmaya başlandı. İşte detaylar…

SENDİKASIZ ÖĞRETMEN İŞ BIRAKMA EYLEMİ YAPABİLİR Mİ?

Sendika üyelerinin, sendika tarafından belirlenen kararlara uyarak eylemlere katılmaları onların en temel haklarındandır. Suç teşkil etmeyen konularda üyeler, iş bırakma gibi eylemlere katılma özgürlüğüne sahiptirler. Öğretmenler de memur statüsünde oldukları için, sendikanın kararına uyarak grev, toplu eylem ya da gösteriye katılmaları disiplin cezasını gerektirmez. Bu tür eylemler, "sendikal faaliyet" olarak kabul edilir ve geçerli bir "mazeret" sayılır. Bu sebeple, eyleme katılan öğretmenlere cezai işlem uygulanmamalıdır.

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İŞ BIRAKMA EYLEMİNDE OKULA GİDİLİR Mİ?

Eğitim sendikaları, üyelerine ve meslektaşlarına çağrıda bulunarak bugün için siyah giyinmelerini ve siyah kurdele takmalarını, 10 Mayıs'ta da iş bırakmalarını istedi. Sendikalar, Ankara'da Adalet Bakanlığı önünde, diğer illerde de adliye binalarının önünde basın açıklaması yapacaklarını da duyurdu. Okula gidilse de eylem nedeniyle derslere girilmeyecek.

İŞ BIRAKMA EYLEMİNDE EK DERS KESİLİR Mİ?

Hür-Sen Konfederasyonu ve Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı daha önce yaptığı açıklamada “İş Bırakma eylemi sendikalar tarafından defalarca yapılmıştır. Bu eylemlere katılan sendika üyelerine ceza verilemez. Ek ders ücreti kesilir.” Yanıtını vermişti.